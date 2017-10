Đến thời điểm 19 giờ ngày 11/10, toàn tỉnh Hòa Bình có 12 người chết, bị thương và mất tích do mưa lũ. Trong đó, huyện Đà Bắc có 8 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; huyện Mai Châu có 1 người chết, 2 người bị thương.

Nước nhiều khu vực Hạ du dâng cao do Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Mưa lớn kéo dài, có trên 1.000 nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi và có khoảng 300 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn; hơn 4.000 ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập hoàn toàn; các tuyến đường giao thông bị sạt lở thiệt hại nghiêm trọng...

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình) là huyện chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản, hoa màu, với 8 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn; nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập nước, sạt lở đất vào nhà dân làm 40 ngôi nhà bị sập đổ, 5 nhà dân di dời khẩn cấp; hơn 100 con trâu, bò bị lũ cuôi trôi. Lũ tại các ngầm qua suối dâng cao, trên tuyến tỉnh lộ 433 bị sạt lở, cô lập hoàn toàn; Hồ Cháu Mè, hồ Thang, xã Tu Lý nước tràn qua đường tràn, thân đập nứt nguy cơ mất an toàn cao.

Tại huyện Cao Phong, mưa lớn gây ngập, xói lở nhiều tuyến đường. Sự cố tràn hồ Tra gây ngập cao tuyến QL6 địa phận thị trấn Cao Phong, làm đổ 1 cột điện, tốc mái 3 nhà, sạt lở đất 2 nhà, trong đó 1 nhà sập hoàn toàn.

Tại thành phố Hòa Bình, 1 nhà dân ở xã Trung Minh bị đổ, sạt lở đất vào nhà dân tại khu vực tổ 4, phường Thái Bình. Tại huyện Lạc Thủy, một số xã (Yên Bồng, Khoan Dụ) bị cô lập không tiếp cận được bằng đường bộ; các huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, tình trạng ngập lụt xảy ra cục bộ, nước lũ tại các khu vực sông, suối chảy xiết, dâng cao gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và các công trình thủy lợi.

Giao thông các tuyến trong tỉnh bị cản trở, sạt lở ta luy dương tắc đường gây khó khăn cho việc lưu thông, đi lại. Cụ thể với các tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý, bao gồm các tuyến đường do Trung ương ủy thác quản lý, đường tỉnh bị ngập nước liên tục trong nhiều giờ, có nơi ngập cao hàng mét. Lượng đất đá tràn ra mặt đường với khối lượng lớn. Cảnh báo người và phương tiện khi tham gia giao thông trên các tuyến đường ngập tuyệt đối không vượt lũ để đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã họp khẩn cấp chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử. UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố tình trạng khẩn cấp các công trình hồ chứa, đường giao thông, các vị trí sạt lở đất do mưa lớn; bố trí lực lượng trực 24/24h tại các ngầm tràn, vị trí có khả năng tiềm ẩn gây tai nạn trong mưa lũ; huy động lực lượng giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả. Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du…

Cũng trong ngày 11/10, phòng GD&ĐT Thành Phố Hòa Bình đã thông báo tới tất cả các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học 2 ngày (11, 12/10) do thủy điện Hòa Bình xả lũ. Bà Nguyễn Thị Minh Xuân, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình cho biết, 8 giờ sáng nay 11/10, UBND thành phố Hòa Bình thông báo, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ nên nguy cơ nước ngập các trường là rất cao. Do vậy, phòng Giáo dục đã thông báo tới các trường cho các cháu nghỉ học. Khi nào tình hình mưa lũ ổn định thì sẽ thông báo phụ huynh cho các cháu đến trường học trở lại.

