Những hình ảnh chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn, chung tay giúp người dân trong mùa mưa lũ đã khiến dân mạng xúc động.

Những ngày vừa qua, miền Bắc đặc biệt trên khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ liên tục phải hứng chịu những trận mưa lũ gây nhiều thiệt hại. Không chịu dửng dưng nhìn cảnh người dân vật lộn với con nước dữ, các chiến sĩ công an ở nhiều địa phương đã tích cực tham gia hoạt động cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ cùng nhân dân.

Những hình ảnh giúp đỡ người dân, cứu hộ đồng bào trong mùa mưa lũ của cán bộ, chiến sĩ công an được dân mạng liên tục cập nhật, chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là những bức ảnh vô cùng ý nghĩa và ấn tượng, chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Không chỉ sốt sắng đắp đập chống lũ, gia cố các vị trí trọng yếu, nhiều chiến sĩ công an còn tình nguyện bơi ra chỗ nước sâu để vớt vát, thu hoạch nông sản giúp nhân dân.

Những bó lúa thu hoạch vội được các chiến sĩ công an cứu cho người dân trong cơn lũ vừa qua tại Thái Bình.

Giữa những cảnh tượng tang thương, đổ nát trong những ngày mưa lũ , hình ảnh các chiến sĩ công an và quân đội nhân dân sẵn sàng sát cánh với nhân dân, đồng lòng cứu tài sản, tiếp đồ cứu trợ.

Những hình ảnh trên đã khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt, giữa muôn trùng con nước, các chiến sĩ công an không ngại khó, không ngại khổ để cùng chung tay với nhân dân khắc phục hậu quả.

Hình ảnh các chiến sĩ công an tại Quảng Ninh giúp nhân dân di chuyển tới vị trí tránh lũ an toàn được nhiều dân mạng chia sẻ, kèm theo đó là những dòng trạng thái vô cùng xúc động: "Ngoài việc đảm bảo an ninh cho nhân dân, các anh, các chú còn chính là những người không ngại khó, không ngại khổ nhận lệnh đến giúp nhân dân trong cơn bĩ cực".

Những người dân vùng lũ cũng vì thế mà cảm thấy ấm lòng hơn, bởi trong quá trình chống chọi với thiên tai, họ chưa từng và sẽ không bao giờ đơn độc, bởi bên họ vẫn còn những người lính cụ Hồ luôn chung tay.

Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook.

Hà Anh (tổng hợp)