Bên cạnh đó, Hari Won và Lime cũng mang đến loạt hit khuấy động sân khấu đêm 20/10.

Tối 20/10, V Live tổ chức sự kiện Thay đổi và đẹp mỗi ngày cùng K-Beauty với sự tham gia của 4 Beauty creator nổi tiếng của Hàn Quốc là Sara, Kongsueni, Ches và Mingarden đến để tư vấn và trang điểm cho những khán giả may mắn. Ngoài ra, sự kiện có sự tham gia biểu diễn của loạt sao Việt như: Noo Phước Thịnh, Hari Won và Lime.

Trước đêm nhạc, MC dẫn khán giả đến với các gian hàng của 4 chuyên gia tư vấn hàng đầu xứ Hàn. Bắt đầu với Ches, cô sẽ trang điểm cho vị khán giả may mắn theo phong cách idol Hàn Quốc.

Min Garden trang điểm theo phong cách dễ thương với phấn má hồng đang khá thịnh hành ở Hàn Quốc. Nữ beauty creator này sở hữu kênh youtube đến 200 nghìn lượt theo dõi.

Kongsuni chọn phong cách make up tự nhiên như các diễn viên xứ kim chi.

Đêm nhạc bắt đầu tại sân khấu chính. 3 cô gái Lime xuất hiện với ca khúc sôi động, ngọt ngào mà đáng yêu Part of Me.

Tiếp theo là một bài hát cực dễ thương với âm nhạc đậm chất Kpop mang tên Baby Boo, đã được yêu thích thời gian qua của Lime.

Các cô gái xinh đẹp giao lưu cùng MC, chia sẻ về bí quyết make up đẹp ở ngoài đời lẫn trên sân khấu.

Hari Won mang đến bản remix đầy sôi động hit Anh cứ đi đi.

Cô “thổi làn gió mới” vào ca khúc bằng những loạt vũ đạo mạnh mẽ.

Nữ ca sĩ bất ngờ khi trình diễn Roly Poly nổi tiếng của T-Ara, các vũ đạo quen thuộc được Hari Won thực hiện nhuần nhuyễn.

Diện sơ mi đen điển trai, Noo Phước Thịnh thể hiện một ca khúc tiếng Anh là bản hit What Makes You Beautiful của One Direction, anh gần như thổi bùng không khí nơi đây.

Nam ca sĩ tiếp tục mang đến ca khúc Tôi là một ngôi sao đầy ấn tượng trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ.



