Trước những cáo buộc về các vụ bê bối tình dục, Harvey Weintein vẫn lên tiếng bác bỏ.

Theo tờ New York Times, Lupita Nyong’o - Nữ diễn viên thắng giải Oscar 2014, người dẫn đầu danh sách những phụ nữ đẹp nhất 2014 do tạp chí People của Mỹ bình chọn đã cáo buộc Harvey Weintein tội quấy rối tình dục cô.

Nyong'o kể rằng, trong khi là sinh viên khoa kịch của trường Yale, cô đã được Weinstein mời đến một buổi chiếu phim tại nhà riêng ông ta. Sau đó, ông trùm yêu cầu cô xoa bóp rồi cố gắng cởi quần trước mặt Nyong’o. Quá sợ hãi và cảm thấy bất an, cô đã tìm mọi cách để rời đi. Vài tháng sau đó, cả hai chạm mặt nhau trong một sự kiện. Ông trùm lại thể hiện những hành động thiếu tôn trọng và bị Lupita cự tuyệt.

Lupita Nyong’o cáo buộc Harvey Weinstein về việc lạm dụng tình dục.

Một ngày sau khi cáo buộc này được công bố, Weinstein lên tiếng bác bỏ qua người đại diện của mình. Ông cho rằng: “ Lupita Nyong’o là một ngôi sao sáng trong ngành công nghiệp giải trí. Năm ngoái, chính cô ta đã mời tôi đến xem buổi trình diễn Broadway của cô ấy”.

Lupita nhấn mạnh trên tờ New York Times : “Tôi chia sẻ những điều này vì tôi biết mình đang là một trong những người phụ nữ trong ngành ôm giữ bí mật bị Weinstein lạm dụng tình dục”.

Nữ viễn viên hiểu tin rằng nhiều phụ nữ đã sợ hãi khi nói ra việc mình bị xâm hại bởi chẳng ai tin tưởng họ và họ sẽ chỉ chìm trong nỗi xấu hổ, bất lực vì bị chế nhạo. Cô kêu gọi những nạn nhân của Weinstein hãy lấy lại sức mạnh vốn có của họ để tố cáo kẻ phạm tội.

Một số nữ diễn viên là nạn nhân của “yêu râu xanh” Weinstein.

Trước đó, các nữ diễn viên nổi tiếng như Gwyneth Paltrow , Angelina Jolie , Kate Beckinsale , Heather Graham , Rose McGowan , Cara Delevingne và Mira Sorvino đã đưa ra những cáo buộc Harvey Weinstein quấy rối và tấn công tình dục.

Các nữ diễn viên cho rằng, “tên yêu râu xanh” đã động chạm cơ thể họ, “gạ gẫm” họ làm tình hoặc yêu cầu họ tiếp xúc cơ thể … để đổi lấy những vai diễn và sự phát triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người đại diện Weinstein đã lên tiếng phản đối những tuyên bố này: "Bất kỳ cáo buộc nào về tình dục không thích đáng sẽ đều bị ngài Weinstein phủ nhận."

Quyền lực của Harvey Weinstein có thể giúp con đường sự nghiệp của nhiều diễn viên xán lạn, nhưng cũng có thể dùng nó để khiến họ “giữ im lặng”.

Sẽ không ngoa khi nói rằng, Harvey Weinstein là người có thể thâu tóm Hollywood. Bởi vì Weinstein là một trong những người đi tiên phong trong nền điện ảnh Hollywood khi đồng thành lập ra hai hãng phim chuyên về phim độc lập Miramax và The Weinstein Company.

Nhiều diễn viên đã trở thành ngôi sao màn bạc và chạm đến tượng vàng Oscar danh giá khi nhận được sự hậu thuẫn của ông, như Kate Winslet, Meryl Streep,..

Đó hẳn là lý do sau hàng thập kỷ lạm dụng tình dục, Harvey Weinstein vẫn an toàn trước báo giới và tòa án. Nhưng lí do cốt lõi có lẽ đến từ chính những nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục do Weinstein tạo nên.

Họ bị mắc kẹt giữa trao đổi tình dục để phát triển sự nghiệp hoặc lên tiếng nhưng bị thế lực của Harvey “bịt miệng”. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ, rất nhiều nữ diễn viên đã phải “sống chung với lũ”, chịu đựng hành vi bệnh hoạn, đồi bại của “tay trùm khét tiếng” nhất Hollywood.

Tú Anh