Việt Hoàng (SN 1991, ở phường Đống Đa, TP Hà Nội) kẻ vừa bị VKSND TP Hà Nội vừa truy tố về hành vi'Dâm ô đối với trẻ em' được xác định là người đã gây ra 6 vụ dâm ô với học sinh tiểu học rúng động dư luận trên địa bàn Thủ đô thời gian qua.

Theo cáo trạng của VKSND, Nguyễn Việt Hoàng là con lớn trong một gia đình có 2 anh em. Dù sống ở thành phố lớn nhưng Hoàng cũng không có nghề nghiệp ổn định, chỉ là lao động tự do. Người xưa có câu “nhàn cư vi bất thiện” thật chẳng sai chút nào với 9X này. Vì không có công việc ổn định nên anh ta thường xuyên vào các trang web sex trên mạng Internet để xem phim sex hentai (hoạt hình). Xem nhiều tới nỗi Hoàng bị ảnh hưởng lúc nào chẳng hay. Để rồi sau đó, anh ta tự biến mình thành kẻ đồi bại.

Tài liệu điều tra thể hiện, Hoàng có bạn gái kém mình hai tuổi đang theo học tại Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp. Sau khi đưa bạn gái đi học xong, anh ta đã tới các trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô tiếp cận các cháu học sinh để thực hiện hành vi dâm ô. Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 21/12/2016, Hoàng đưa bạn gái đi học. Xong việc, anh ta đi đến Trường Tiểu học Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai).

Dựng xe máy điện ở cổng trường, Hoàng đi thẳng lên tầng 4 vào khu vệ sinh nữ của các cháu học sinh. Tại đây, anh ta nhìn thấy cháu N.T (học sinh lớp 4) đi một mình ngoài hành lang. Thấy cháu bé gái không mặc đồng phục, Hoàng liền tiếp cận và hỏi cháu N.T tại sao không mặc đồng phục. Nhận được câu trả lời: “Hôm nay là ngày thường nên cháu không mặc đồng phục”, của bé gái lớp 4, Hoàng bảo: “Ngày thường cũng phải mặc chứ”. Nói xong, anh ta yêu cầu cô bé vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Tại đây, kẻ thường xem phim sex hoạt hình đã sờ vào ngực, vùng kín của bé gái… Sợ hãi, cháu N.T đã kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Hoàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khoảng 5 tháng sau, Hoàng tiếp tục phạm tội. Lần này, kẻ đồi bại lên tận phố để ra tay. Địa điểm mà anh ta chọn là Trường Tiểu học Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm). Tài liệu điều tra thể hiện, sáng 12/5/2017, Hoàng đến, dựng xe cách cổng trường khoảng 20m rồi đi bộ vào trong. Tại đây, anh ta vào nhà vệ sinh nam trên tầng 2 để rình các cháu gái đi vệ sinh ở buồng nữ. Vừa lúc đó, Hoàng nhìn thấy cháy H.A học sinh lớp 3 đi vứt rác liền tiếp cận mục tiêu.

Kéo bé gái vào trong buồng vệ sinh nữ, Hoàng nhận mình là bạn của bố nạn nhân. Sau đó, Hoàng bảo cô bé học lớp 3 đứng lên bệ toilet. Khi bé gái thực hiện theo yêu cầu, Hoàng liền tụt váy nạn nhân xuống, sau đó dùng tay động chạm tới vùng kín của bị hại. Thấy vậy, cháu H.A khóc nói: “Chú không phải bạn bố cháu”. Do sợ bị phát hiện, Hoàng đã kéo váy cháu H.A lên rồi rời khỏi trường học.

Tài liệu điều tra thể hiện, trong ngày 16/5/2017 tức 5 ngày sau khi xâm hại cháu H.A, Hoàng đã giở trò đồi bại với 4 bé gái là học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Nạn nhân đầu tiên là bé B.A, học sinh lớp 2. Cũng với thủ đoạn nói với bị hại “chú là bạn của bố cháu, vào đây chú nhờ một chút”, Hoàng đã dắt cháu B.A vào buồng vệ sinh nữ Trường Tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai) để xâm hại. Khi đang thực hiện hành vi trên, Hoàng bị bé B.A nói: “Chú ơi, bố mẹ cháu dặn không được làm thế”. Khi bị cô bé gạt tay ra và khóc, Hoàng kéo quần cháu B.A lên rồi bỏ ra ngoài.

Do chưa thỏa mãn, Hoàng không rời khỏi Trường Tiểu học Mai Động ngay mà tiếp tục đi lên phòng vệ sinh nữ trên tầng 3 tìm bé gái đi một mình để xâm hại. Tại đây, anh ta gặp cháu K.M, học lớp 5 đang giặt khăn lau bảng. Thấy người đàn ông đi vào phòng vệ sinh nữ, cô bé lớp 5 hỏi “chú tìm ai”. Sau vài câu đối đáp qua lại, cháu K.M bị Hoàng xông tới sàm sỡ nhưng bị cô bé chống cự lại, đuổi ra ngoài.

Rời trường tiểu học trên, Hoàng tới Trường Tiểu học Bạch Mai. Đi thẳng lên dãy phòng học, Hoàng gặp cháu N.A đeo cặp sách lớn đi ngoài hành lang. Lợi dụng việc bé gái đeo cặp nặng, Hoàng nhanh tay bế bé gái lên tầng 3 để tìm cách xâm hại cô bé. Khi bị xâm hại tại nhà vệ sinh tầng 4, bé gái kêu góc gọi mẹ cứu mình. Sợ bị phát hiện, Hoàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi vừa đi xuống tầng 3, anh ta thấy cháu M.T (học sinh lớp 4). Quên nỗi sợ vừa hình thành, kẻ bệnh hoạn đi tới bảo cháu M.T đi giặt khăn lau bảng nhằm mục đích dụ bé gái ra nhà vệ sinh để anh ta dễ dàng giở trò đồi bại. Vì không biết âm mưu của Hoàng nên cháu M.T vô tư làm theo, để rồi sau đó bị kẻ đồi bại xâm hại.

5 ngày sau, Hoàng bị cơ quan chức năng bắt khẩn cấp. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại giam số 1 – Công an Hà Nội. Theo cáo trạng, hành vi trên của bị can Nguyễn Việt Hoàng đã phạm tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 116, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù.

Ngọc Diệp