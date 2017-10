Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB.

Theo Thanh Niên, ngày 16/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHBS).

Trong các bị can bị truy tố có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng; Lữ Thị Thanh Bình và Đặng Văn Hòa, nguyên Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc MHBS, cùng các bị can khác nguyên là cán bộ, nhân viên MHB, Công ty MHBS và giám đốc một số doanh nghiệp tư nhân.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2011 - 2014, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa là Chủ tịch và Tổng giám đốc MHB đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thống nhất và ra chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Sau khi nhận tiền, Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh của MHB để lấy lãi suất, hưởng lợi hơn 45 tỉ đồng.(Ảnh: Vietnamfinance.vn)

Công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó dùng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và Công ty MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB hơn 349 tỉ đồng.(Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của Huỳnh Nam Dũng cùng với 13 bị can khác, trong đó có Lữ Thị Thanh Bình, là có động cơ vụ lợi, trong đó các bị can Huỳnh Nam Dũng đã được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can trong MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, với chức trách là Tổng giám đốc Công ty MHBS, bị can Lữ Thị Thanh Bình đã chủ trương mở 3 tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 108 tỉ đồng. Tổng cộng các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại số tiền hơn 457 tỉ đồng. Trong ảnh, Lữ Thị Thanh Bình tại lễ ra mắt MHBS

Theo Zing, ông Huỳnh Nam Dũng sinh năm 1956, là thạc sĩ Kinh tế, quê ở Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1997, MHB được thành lập. Ông Dũng trong vai trò là những người đầu tiên tham gia với tư cách thành viên Ban trù bị, và được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc. Năm 2002, ông được bầu là Chủ tịch HĐQT MHB và được tái bổ nhiệm vào năm 2007. Ngày 8/6/2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Ngân hàng MHB.

Trước khi chuyển công tác về MHB, ông Dũng từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ và trải qua nhiều công việc khác nhau. Ngoài ra, ông Dũng còn có 10 năm công tác tại Bộ Ngoại giao. Trong ảnh, ông Huỳnh Nam Dũng tại lễ ra mắt MHBS

Ông Dũng được nhận học bổng Fulbright tại lllinois University - Hoa Kỳ và được đào tạo lấy hai bằng Thạc sĩ về Kinh tế và Tài chính (1993-1995).