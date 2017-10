Sáng nay, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về việc bắt giữ các nghi phạm trong vụ con gái thuê giang hồ phóng hoả đốt xe ôtô đang chở cha ruột là giám đốc một công ty tử vong gây rúng động dư luận.

6 nghi can bị bắt giữ gồm: Trần Kiều Trang (41 tuổi, ngụ TPHCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng quê Bến Tre).

Ôtô chở giám đốc cháy bí ẩn giữa đêm

Buổi họp báo có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự (C45 – Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tiết bất ngờ, kể từ khi xảy ra cho đến khi công an tháo gỡ các “nút thắt” quan trọng của kẻ chủ mưu với bản “hợp đồng giết người” trị giá 220 triệu.

Công an họp báo thông tin vụ án

Khuya 4/10, Công an xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) nhận tin báo từ người dân việc về phát hiện xe ôtô 7 chỗ cháy trơ khung trên QL 61C.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau khi nhận được tin báo, Giám đốc công tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và công an huyện Châu Thành A trực tiếp xuống bảo vệ hiện trường, nắm tình hình, điều tra ban đầu. Sau đó, thấy vụ việc rất phức tạp, khả năng là vụ án, do xe cháy rụi và có vết máu.

Thời điểm này, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang chỉ đạo trưng cầu Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, cũng mở ngay cuộc họp để phân công lực lượng, chia thành 3 mũi đi xác minh.

“Chỉ trong 1 ngày, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đã sàng lọc lấy lời khai nhân chứng, tiếp xúc hơn 100 người dân. Cũng như sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn. Từ đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang nhận định đây không phải là vụ cướp thông thông, mà nhiều khả năng đây là vụ thanh toán do mâu thuẫn hoặc tư thù cá nhân”, Đại tá Đặng Thanh Giang –Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hậu Giang cho biết.

Đại tá Đặng Thanh Giang –Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hậu Giang thông tin về vụ án

Theo lời nạn nhân, thủ phạm ra tay hết sức tàn độc, chặn đầu xe, đâm và đổ xăng phóng hoả. Gây án xong, thủ phạm chưa kịp cướp tài sản đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường và không để lại dấu vết nào.

Sau khi họp và đánh giá từ nguồn tin, khám nghiệm hiện trường, công tác xác minh ban đầu, kết hợp lời khai của bị hại, Công an nhận định đây là vụ giết người, huỷ hoại tài sản.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến

Đến ngày 11/10, Công an Hậu Giang đã khởi tố vụ án “Giết người và Huỷ hoại tài sản”.

Sau một tuần điều tra, ông Ri đã tử vong. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang và sự hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.

“Gỡ nút thắt” của vụ án

Từ kết quả phân tích, lời khai các nhân chứng, trinh sát phát hiện, tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong 3 nạn nhân, tài xế là người khá may mắn, lửa bén gây bỏng vùng lưng nhưng là nhẹ nhất trong 3 nạn nhân. Khi các nghi phạm khống chế ông Ri và bà Chiến, tài xế lại được “ưu ái” khi đe doạ buộc ra khỏi xe rồi mới tấn công và đổ xăng phóng hoả.

Từ kết quả điều tra, Ban chuyên án đã thu hẹp phạm vi và khoanh vùng các nghi phạm, đồng thời tập trung vào các mối quan hệ, nhân thân của ông Ri, bà Chiến và biểu hiện của tài xế. Tiến hành xác minh, các trinh sát phát hiện trong gia đình ông Ri có mâu thuân gay gắt.

Hiện trường vụ án

Cụ thể, Trang cho rằng cha ruột là ông Ri không quan tâm đến mẹ, các chị em của mình và sống như vợ chồng với bà Chiến. Đặc biệt, ông Ri giao toàn bộ hoạt động của công ty cho bà Chiến quản lý nên Trang nảy sinh ý định thuê người đánh dằn mặt người tình của cha nhằm cắt đứt mối quan hệ.

Trang gặp The đặt vấn đề nhờ thuê người đánh bà Chiến. Lúc này, The đồng ý, hai bên thoả thuận “hợp đồng” là 220 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, The đã thuê ngược lại Huy đánh bà Chiến với giá từ 80 -100 triệu đồng, tuỳ vào thương tích. Huy đồng ý và rủ thêm Lộc gây án.

Trước đó, Trang đã gặp tài xế của ông Ri là Chung nhờ giúp sức. Ban đầu, Chung không đồng ý nhưng sau đó thấy mối quan hệ trong gia đình ông Ri rạn nứt nghiêm trọng nên chấp nhận làm “tay trong” cho Trang.

Các nghi phạm tại cơ quan công an

Khoảng 17h ngày 4/10, sau khi biết bà Chiến đi Kiên Giang để trả lương cho công nhân, Chung đã điện thoại báo cho Trang và The biết.

Lập tức, The yêu cầu Toàn đi trước đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) để chờ Chung thông báo đặc điểm, lịch trình xe ôtô chở ông Ri và Chiến.

Sau đó, Toàn bám theo xe chở bà Chiến. Khi qua cầu Cần Thơ, Toàn thông báo cho Huy và Lộc biết lịch trình do Chung lái xe.

Sau khi Huy và Lộc xác định được chiếc ôtô đang chở bà Chiến và ông Ri, hai đối tượng này liền chạy xe máy bám theo. Còn Toàn quay lại Sài Gòn.

Khi ôtô lưu thông trên QL 61C qua địa phận huyện Châu Thành A (Hậu Giang), Huy cho xe máy vượt lên chặn đầu xe của Chung điều khiển. Lúc này, Lộc mở cửa xe dùng cây kéo đâm bà Chiến 2 nhát vào bụng.

Sau đó, Huy cầm chai xăng tạt vào ôtô và bật quẹt đốt. Sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận định chính xác của ban chuyên án

Theo Trung tướng Nguyễn Công Sơn, thời điểm ban đầu ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn vì hiện trường xảy ra vụ án là nơi vắng vẻ, không có nhân chứng, thời điểm gây án vào ban đêm, tài xế lái xe khai báo không rõ ràng nên gây khó khăn cho công tác điều tra, thu nhập tài liệu chứng cứ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang thưởng nóng cho ban chuyên án 50 triệu đồng

“Với tinh thần không ngại khó khăn và quyết tâm cao, ban chuyên an đã đưa ra các nhận định ban đầu rất chính xác về nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ việc. Cũng như phán đoán dựng lại toàn bộ tổ chức phạm tội từ đối tượng chủ mưu, chỉ điểm, trung gian đến nhóm đối tượng thực hiện hành vi”, Trung tướng Nguyễn Công Sơn cho biết.

Còn theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Huy là đối tượng từng ngồi tù 9 năm về tội cướp giật tài sản, Lộc cũng từng ngồi tù và cả hai quen biết trong thời gian này. Sau khi ra tù, hai đối tượng gặp nhau và thực hiện vụ án nói trên. Thiếu tướng Tiến cho hay, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xem Huy và Lộc có liên quan đến vụ án nào khác nữa hay không.

Hoài Thanh