Cùng khám phá hành trang của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi bước vào hành trình chinh phục cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới.

Sáng ngày 19/10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã rời Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự cuộc thi Miss World 2017 với hành lý là 10 chiếc vali đủ kích cỡ, tổng cân nặng đến 160 kg.

Người đẹp bật mí: “Bên cạnh những bộ trang phục, phụ kiện được các nhà thiết kế chăm chút cho từng sự kiện lớn nhỏ tại Miss World 2017, Mỹ Linh còn mang theo những vật phẩm đặc biệt ý nghĩa để đóng góp vào quỹ từ thiện của Miss World, cũng như quà tặng cho các thí sinh nước bạn".

Hoa hậu Mỹ Linh với chiếc trâm cài ngọc trai có tên gọi Tinh hoa ngọc Việt.

Vật phẩm đầu tiên – trâm cài ngọc trai với tên gọi Tinh hoa ngọc Việt được chế tác bởi công ty ngọc trai Hoàng Gia. Đây là vật phẩm đấu giá để đóng góp vào quỹ từ thiện Beauty with a purpose của Miss World, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của vật phẩm này là viên ngọc trai trống đồng – được chế tác từ South Sea ánh vàng kim quý hiếm, thuộc dòng ngọc trai lớn nhất thế giới, là dấu ấn sáng tạo của riêng nghệ nhân Việt Nam.

Chia sẻ về vật phẩm này, Mỹ Linh cho biết “Ngọc trai tượng trưng cho phẩm cao quý của người phụ nữ Việt với vẻ đẹp nội tâm và sức sống mãnh liệt. Ngọc trai trống đồng mang đậm dấu ấn tinh hoa dân tộc, Linh hi vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa và sẽ được đấu giá cao để góp vào quỹ từ thiện Miss World”.

Hoa hậu Mỹ Linh mang tới Miss World quyển sách Việt Nam trong trái tim tôi - Vietnam in My Heart của Nhiếp ảnh gia Hữu Cấy.

Người đẹp Hà Nội có một niềm đam mê đặc biệt với thể loại sách về văn hóa lịch sử. Đến với Miss World 2017, Mỹ Linh sẽ giới thiệu bạn bè quốc tế quyển sách Việt Nam trong trái tim tôi - Vietnam in My Heart của Nhiếp ảnh gia Hữu Cấy do Nhà xuất bản văn hóa dân tộc xuất bản.

Đây là quyển sách tập hợp những hình ảnh quý giá của Việt Nam qua từng thời kỳ. Mỹ Linh cho biết sẽ tặng quyển sách này tặng cho Thư Viện Thế Giới - World Library của một trường học cho trẻ em đặc biệt mà Miss World đang bảo trợ.

Cô còn chuẩn bị khăn rằng để tặng cho bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, đại diện mỗi nước sẽ mang theo 3 viên đá có ý nghĩa đặc biệt góp vào World Rock Garden của Miss World. Mỹ Linh đã lựa chọn 3 hòn đá tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng đó là những viên đá được Linh góp nhặt từ hành trình nhân ái. Mỗi hòn đá sẽ kể một câu chuyện đẹp, kỉ niệm đẹp về hành trình thiện nguyện của người đẹp Việt.

Không chỉ thế, với bạn bè quốc tế, các hoa hậu của nước bạn, Mỹ Linh cũng chu đáo, tự tay chuẩn bị chiếc khăn rằn Nam Bộ gởi tặng đến các thí sinh khác trong buổi hội ngộ đầu tiên. Bản thân Linh rất thích khăn rằn, giản dị, mộc mạc nhưng gắn liền với vẻ đẹp đôn hậu, tháo vát của người phụ nữ Việt qua bao thăng trầm của đất nước.

Hoa hậu Mỹ Linh đã có mặt tại Trung Quốc.

Hiện Hoa hậu Mỹ Linh đã đến Trung Quốc an toàn. Sức khỏe và tinh thần của cô rất tốt. Linh chia sẻ mình được tiếp đón chu đáo. Linh cũng tự tin rằng mình sẽ mang đến một hình ảnh đẹp về phụ nữ Việt Nam và tạo được ấn tượng, cảm tình của bạn bè quốc tế.

Miss World 2017 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 20/10. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 31/10 tại Chimelong Ocean Kingdom - Tp. Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 18/11 tại Sanya City Arena - Tp. Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Duy Nam