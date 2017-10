Hơn 200 cán bộ chiến sỹ, công an và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé ở huyện Qùy Hợp (Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi suốt 3 ngày nay.

Ngày 12/10, ông Hoàng Quang Tiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết: “Chính quyền địa phương đang huy động hơn 200 người gồm: Công an, quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đoàn thanh niên và người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé bị nước lũ cuốn mất tích. Tuy nhiên, do địa hình rộng, suối chảy xiết, nhiều ghềnh đá và cây cối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các chiến sỹ công an, quân đội… vẫn tiếp tục dầm mình giữa dòng nước lũ để tìm kiếm cháu Duy.

Hơn 200 cán bộ chiến sỹ công an, quân đội và người dân được huy động tìm kiếm cháu Lang Đức Duy.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sỹ vào xã Châu Tiến để tìm kiếm cháu bé Lang Đức Duy.

Trong 3 ngày qua, đã có hàng nghìn lượt người quần thảo dọc con suối dài gần 7km thuộc xã Châu Tiến nhưng vẫn chưa có kết quả.

Người dân và các chiến sỹ công an, quân đội vẫn đang quần thảo dọc con suối để tìm cháu Lang Đức Duy.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 10/10, sau khi ngủ dậy, Lang Đức H. (SN 2013), trú bản Pật, xã Châu Tiến đi tìm ông nội và không may bị sảy chân xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân.

Đến 15h ngày 12/10, hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Lang Đức Duy.

Ngọc Tuấn