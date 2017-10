Phát hiện bóng dáng của cảnh sát, khách chơi tại bar Diamond Luxury ở Bình Dương vứt nhiều viên nén nghi ma tuý xuống sàn.

Tối 13, rạng sáng 14/10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bất ngờ kiểm tra hành chính bar Diamond Luxury (ở khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).

Lực lượng công an phát hiện hàng trăm khách chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh. Phát hiện bóng dáng của cán bộ chiến sĩ, khách chơi vứt nhiều viên nén nghi ma tuý xuống sàn nhà và gầm bàn nhằm phi tang.

Lực lượng công an kiểm tra một quán bar tại Bình Dương.

Qua kiểm tra, Công an thị xã Dĩ An thu giữ nhiều viên nén nghi là ma tuý tổng hợp (thuốc lắc), cỏ Mỹ được vứt vương vãi dưới nền nhà. Đây là lần thứ hai trong tuần Công an thị xã Dĩ An kiểm tra hành chính quán bar này.

Trước đó, đêm 10/10, Công an thị xã Dĩ An cũng kiểm tra và phát hiện nhiều khách chơi dương tính với chất ma tuý. Sau hai đợt, hàng trăm khách chơi tại bar Diamond Luxury được đưa về trụ sở cơ quan công an để xét nghiệm. Qua đó, phát hiện 46 khách (trong đó có 15 nữ) có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Cách đây hơn một tháng, cũng tại bar Diamond Luxury từng xảy ra vụ ẩu đả khiến một bảo vệ của quán bị thiệt mạng do can ngăn hỗn chiến giữa các khách chơi.