​Việc thành lập một đơn vị cứu hộ tàu ngầm không chỉ giúp hải quân Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động mà còn tăng khả năng chiến đấu trên biển.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã thành lập một đơn vị cứu hộ tàu ngầm nhằm giúp hải quân nước này cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và triển khai thêm lực lượng tàu ngầm ở Biển Đông.

Giới quan sát quân sự cho rằng, đơn vị cứu hộ tàu ngầm sẽ giúp hải quân Trung Quốc có khả năng thực hiện những nhiệm vụ cách xa khu vực bờ biển.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 neo đậu ở đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Việc thành lập lực lượng cứu hộ tàu ngầm thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc là một phần trong chiến lược "cải cách quân sự mới nhất" của nước này. Ngoài ra, đây cũng là nỗ lực giúp hiện thực hóa tham vọng của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhằm đưa quân đội Trung Quốc trở thành lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới vào năm 2050.

Trước đó, Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc đã thành lập một đội tàu cứu hộ trên biển vào năm 2011 nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại trong trường hợp không may các tàu ngầm xảy ra tai nạn.

Do đó, sự xuất hiện của một lực lượng tương tự ở Biển Đông là dấu hiệu cho thấy Hạm đội Nam Hải muốn nâng cao vị thế.

Ông Ni Lexiong, nhà bình luận quân sự tại Thượng Hải cho rằng, mục đích thành lập lực lượng cứu hộ tàu ngầm của Hạm đội Nam Hải là nhằm phục vụ các nhiệm vụ ở những vùng biển xa.

“Đây là dấu hiệu cho thấy Hạm đội Nam Hải đã sẵn sàng chiến đấu. Khi quân đội được yêu cầu cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, vậy tại sao một hạm đội hải quân lại không được trang bị đơn vị cứu hộ. Lực lượng cứu hộ là vô cùng quan trọng trong thời chiến”, SCMP dẫn lời ông Ni.

Hiện tại, Hạm đội Nam Hải đang đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược bành trướng và khẳng định chủ quyền đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thậm chí, những bức ảnh vệ tinh được các viện nghiên cứu quốc tế công bố còn cho thấy, Trung Quốc đã triển khai phần lớn tàu ngầm hạt nhân tối tân ra Biển Đông. Chính sự xuất hiện số lượng lớn các tàu ngầm của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này đang đẩy nguy cơ xảy ra va chạm trở nên cận kề hơn bao giờ hết.

Chuyên gia an ninh hàng hải ở Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore nhận định, “nếu không may xảy ra tai nạn tàu ngầm, mọi việc không thể chỉ dựa vào lực lượng cứu hộ của Hạm đội Bắc Hải. Các nước trong vùng cũng đã điều động tàu ngầm tới hoạt động ở Biển Đông, do đó nguy cơ xảy ra va chạm là khó tránh khỏi”.

Cũng theo ông Koh, trong tương lai, hải quân Trung Quốc sẽ còn mở rộng phạm vi hoạt động và sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cho lực lượng cứu hộ.

Minh Thu (lược dịch)