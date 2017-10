Chỉ vì mâu thuẫn khi cùng ở khu nhà trọ, hai thanh niên cầm dao chém nhau. Một trong hai đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tân An ( tỉnh Long An) đang điều tra làm rõ vụ chém nhau tại khu vực phường 7, làm hai thanh niên trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 7/10, Nguyễn Thanh Nhật (27 tuổi, tạm trú khu nhà trọ ở khu phố Bình An 2, phường 7, TP Tân An) đi nhậu về trong trạng thái say rượu.

Trên đường đi vào phòng trọ, Nhật nổi máu côn đồ dùng chân đạp cửa một số phòng trọ khác khi họ đang ngủ trưa. Nhật đạp bung cánh cử phòng của anh Nguyễn Văn Đệ (28 tuổi) và đứng thách thức anh Đệ ra ngoài đánh nhau.

Hiện trường vụ chém nhau. Ảnh: Ái Loan.

Bực tức, anh Đệ ra hỏi lý do sao dám đập phá phòng thì Nhật lao vào đánh anh Đệ. Hai thanh niên ấu đả nhau làm náo loạn nhà trọ, rồi chạy về phòng lấy dao “quyết đấu” để phân cao thấp.

Anh Đệ bị Nhật chém trúng hai nhát ở cánh tay. Tiếp đó, Đệ chém nhiều nhát trúng đầu, vai, mặt khiến Nhật ngã xuống nền gạch bất tỉnh. Sau đó, người dân đã đưa cả Đệ và Nhật đi cấp cứu. Hiện, Nhật đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Đệ và Nhật mới đến thuê phòng trọ ở nhà trọ này một thời gian chưa lâu.

Phường 7 (khoanh đỏ), TP Tân An nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ái Loan