'Chiều ngang qua phố cũ' giành giải Phim truyền hình nước ngoài hay nhất tại Liên hoan Truyền hình Quốc tế Tokyo lần thứ 11 và Ninh Dương Lan Ngọc - phim 'Cô Ba Sài Gòn' nhận giải Gương mặt Châu Á (Face Of Asia) tại giải thưởng Asia Star Awards 2017 - LHP Busan, Hàn Quốc.

Ninh Dương Lan Ngọc (bìa phải) và dàn diễn viên “Cô Ba Sài Gòn” diện áo dài trong đêm trao giải.

* Bộ phim truyền hình “Chiều ngang qua phố cũ” vừa được trao giải Phim Truyền hình nước ngoài hay nhất tại Liên hoan Truyền hình Quốc tế Tokyo lần thứ 11. Bộ phim dài 26 tập của đạo diễn Trịnh Lê Phong, chuyển thể từ kịch bản của Nguyễn Hồng Trâm và Chu Hồng Vân, phát sóng vào cuối năm 2016 đầu 2017.

“Chiều ngang qua phố cũ” tái hiện cuộc sống một đại gia đình Hà Nội gốc, với những nếp nghĩ, sinh hoạt, thói quen ứng xử đặc trưng của người Hà Nội. Biến cố bắt đầu xảy đến với cuộc sống êm đềm của đại gia đình ấy từ lời phán của một ông thầy phong thủy về mộ phần của dòng họ, khiến những người con buộc phải rao bán căn nhà cổ do cha mẹ để lại. Trước số tài sản lớn, một cuộc chiến đòi quyền lợi bùng nổ, mối quan hệ vợ chồng, anh em bị chia rẽ. Nhưng cuối cùng, trải qua mâu thuẫn, mất mát, những người con trong dòng họ đã thấu hiểu một cách sâu sắc giá trị của tình thân, của mối quan hệ huyết thống.

“Chiều ngang qua phố cũ” có sự tham gia diễn xuất của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Công Lý, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Hoàng Lan, Xuân Trường. Phim cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của “ngôi sao sân khấu” một thời - NSƯT Minh Trang, NSND Anh Tú và nghệ sĩ Hoa Thúy. Phim đã được giải Cánh diều vàng 2017 cho hai hạng mục: Nữ diễn viên chính xuất sắc - NSƯT Minh Trang và Nam diễn viên phụ xuất sắc - NSƯT Công Lý.

* Cùng thời điểm, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - phim “Cô Ba Sài Gòn” được nhận giải Gương mặt Châu Á (Face Of Asia) tại giải thưởng Asia Star Awards 2017 của tạp chí Marie Claire nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Busan (Busan International Film Festival/BIFF). Cùng nhận giải thưởng này với diễn viên của “Cô Ba Sài Gòn” là ba diễn viên Choi Minho (Hàn Quốc), Sugisaki Hana (Nhật Bản) và Sukollawat Kanaros (Thái Lan).

Trong các sự kiện của LHP Busan cũng như trên sân khấu nhận giải, Ninh Dương Lan Ngọc cùng các diễn viên và êkíp “Cô Ba Sài Gòn” thu hút sự chú ý với những bộ áo dài tinh tế và đậm chất truyền thống. “Cô Ba Sài Gòn” là bộ phim điện ảnh khai thác chủ đề Sài Gòn xưa và tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Như Ý - truyền nhân của nhà may Thanh Nữ, cùng dàn diễn viên gồm NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X, S.T, Oanh Kiều, Tùng Leo, Hải Triều. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 10.11 tới.

L.P