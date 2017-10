Qua 5 tháng theo dõi, Công an TP Vinh đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, tổng số tiền đã được sử dụng hơn 30 tỷ đồng.

Điều đáng nói trong vụ án đánh bạc hàng chục tỷ có cặp đôi là hai mẹ con ruột. Con gái đứng ra ôm đề đã đưa mẹ vào vòng lao lý.

Gần đây, Đội cảnh sát kinh tế (CSKT), Công an TP Vinh phát hiện một số người đánh đề. Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn diện, đi ôtô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đội CSKT Công an TP Vinh đã sớm làm rõ danh tính người phụ nữ trên là Phan Thị Thanh Giang (29 tuổi, quê ở Hà Tĩnh).

Bị can Giang khai nhận tại cơ quan điều tra.

"Trong số những người lạ mặt thường qua lại nhà Giang, chúng tôi nhận ra một người thường có mặt tại các đại lý bán vé số, chủ yếu vào buổi chiều. Kết hợp với tài liệu trinh sát thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề", trung tá Lê Thanh Hải, Phó đội trưởng Đội CSKT nói.

Để điều tra làm rõ, cơ quan công an đã xác lập chuyên án và giao cho Đội CSKT triển khai lực lượng bắt quả tang. Sau hơn 1 tuần điều tra, các trinh sát phát hiện Giang có mối quan hệ thân thiết và thường qua lại nhà Trần Thị Hương (42 tuổi) và Hoàng Thị Ngân (29 tuổi) đều trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh.

Hương có nhân thân xấu về tội đánh bạc. Điều khiến các trinh sát lấy làm lưu tâm hơn là có một người đàn bà khoảng hơn 65 tuổi ở tận Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhưng thường ra vào nhà Giang ở phường Vinh Tân, TP Vinh.

Qua xác minh, một thông tin khá bất ngờ là người đàn bà đó có tên là Nguyễn Thị Phương (65 tuổi, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) lại chính là mẹ đẻ của Giang.

Sau 1 tuần theo dõi, điều tra, các trinh sát thu thập đẩy đủ chứng cứ và khẳng định đây là đường dây dánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền mỗi ngày lên đến tiền tỷ. Và đường dây đánh bạc này này do Giang làm chủ đề.

Chiều 8/10, nhận được tin báo của các trinh sát cho biết nhóm này chuẩn bị chuyển các tin nhắn ghi các sô lô, số đề đánh bạc với khoản tiền khá lớn, Ban chuyên án quyết định phá án.

Các bị can gồm Hương, Ngân và bà Phương.

Khoảng 17h30 cùng ngày, nhận được tín hiệu phá án, 4 mũi trinh sát đồng loạt bắt và khám xét nhà của Phan Thị Thanh Giang, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ngân và bà Nguyễn Thị Phương. Tang vật thu giữ tổng số tiền mặt là 55 triệu đồng, 7 điện thoại.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ của Giang 1 ôtô KIA, trị giá khoảng 600 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm trên khai nhận đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, do Giang làm chủ đề. Hàng ngày Hương, Ngân đi gom các bẳng đề trên địa bàn TP Vinh và ở huyện Hưng Nguyên, sau đó về nhà chuyển soạn tin nhắn ghi số lô, số đề gửi đến cho Giang qua điện thoại di động.

Riêng bà Phương mẹ đẻ của Giang có nhiệm vụ gom số lô, số đề ở Nghi Xuân đưa sang giao trực tiếp cho con. Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Vinh còn làm rõ, ngoài 4 người trên còn có Trần Thị Dung (57 tuổi, trú tại TP Vinh) và Trần Đình Hường (43 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên) liên quan đến đường dây đánh bạc của Giang.

Sau 7 ngày đấu tranh, Cơ quan điều tra Công an TP Vinh có đủ cơ sở xác định từ cuối tháng 5 đến thời điểm bị bắt, số tiền mà họ sử dụng để đánh bạc tổng cộng khoảng 30 tỷ.

Chỉ trong ngày 7 và 8/10, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Phương, Trần Đình Hường và Trần Thị Dung đã chuyển các bảng đề cho Phan Thị Thanh Giang quy thành tiền mặt tổng cộng là 725 triệu đồng.

Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối với các bị can nói trên về tội đánh bạc để tiếp tục mở rộng, điều tra.