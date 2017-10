Hai lính đánh thuê Nga bị IS bắt giữ hồi đầu tuần được cho là đã bị xử tử vì không cải sang đạo Hồi.

Hai lính đánh thuê Nga bị khủng bố IS xử tử.

Theo Daily Mail, danh tính hai lính đánh thuê Nga ở Syria được xác định là Roman Zabolotny, 39 tuổi và Grigory Tsurkanu, 38 tuổi.

Hai người đàn ông này được cho là chiến đấu trong đơn vị lính đánh thuê Nga. Đơn vị này bao gồm những lính Nga đã giải ngũ.

Zabolotny và Tsurkanu bị phiến quân Hồi giáo IS bắt giữ khi đang tham gia chiến đấu, hỗ trợ quân đội chính phủ Syria ở phía đông thành phố Deir ez-Zor, một trong những thành trì chiến lược cuối cùng của IS ở Syria.

Phó chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về Cộng đồng các Quốc gia Độc lập, hòa nhập Âu Á và người Nga ở nước ngoài, ông Viktor Vodolatsky nói: “Đây là điều đáng buồn nhưng 99% là Roman Zabolotny và người còn lại đều đã chết”.

“Trong đoạn video do IS công bố, hai người này tuyên bố trung thành với Đất mẹ Nga đến cuối cùng, bất chấp việc bị ép buộc phải cải sang đạo Hồi, gia nhập IS. Đó là lý do họ bị IS xử tử”, ông Zabolotny nói.

Chính quyền Nga không xác nhận hay phủ nhận danh tính của Zabolotny và Tsurkanu. Giới quan sát nói đơn vị lính đánh thuê Nga ở Syria luôn hợp tác chặt chẽ với quân đội.

Một trong hai lính đánh thuê từng phục vụ trong quân đội Nga.

Quan chức địa phương tại Rostov-on-Don, quê nhà của Zabolotny cũng xác nhận thông tin có người Nga bị IS sát hại ở Syria.

“Đáng tiếc thông tin này lại là sự thật”, quan chức địa phương Anatoly Kotlyarov nói. “Thông tin chúng tôi nhận được là họ đã bị hành quyết ngay tại một thị trấn do IS kiểm soát”.

Khi được hỏi về việc liệu lực lượng Nga có bí mật đàm phán với IS nhằm cứu mạng Zabolotny và Tsurkanu hay không, ông Kotlyarov nói đây là “tin mật” và không được phép tiết lộ.

Trước đó, một nhóm người Nga đã đề nghị trả 1 triệu USD cho mỗi người đàn ông bị IS bắt giữ.

Gia đình của Zabolotny không hề biết gì về việc lính đánh thuê Nga bị IS bắt giữ.

“Tôi lo lắng cho con trai. Tôi không thể nói gì hơn được vào lúc này”, người cha Vasily trả lời báo Nga Komsomolskaya Pravda.

Giới phân tích phương Tây nói, Nga hiện đang áp dụng chiến thuật sử dụng lính đánh thuê ở Syria.

Những người này được điều đến điểm nóng chiến sự để tránh tổn thất cho các binh sĩ chính quy Nga cũng như giữ hình ảnh một chiến dịch chống khủng bố thành công.