Đang ngồi học cạnh cửa sổ, một học sinh đã bị đạn súng hơi 'bay' trúng đầu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 10/10, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, hiện nay, cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc một học sinh bị đạn súng hơi bắn trúng đầu.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 8/10, Đàm Văn Tú (sinh năm 1999, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) cùng một số người bạn rủ nhau đi bắn chim tại khu vực bờ đê khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương. Khi thấy một con chim chào mào đậu trên cây, phía sau nhà ông Tăng Văn Ph. (sinh năm 1967, trú tại phường Thạch Khôi), anh Tú đã dùng súng nén hơi để bắn chim.

Tuy nhiên, viên đạn không trúng chim mà trúng đầu cháu Tăng Văn C. (con trai ông Ph., sinh năm 2007) khiến cháu C bị thương vùng đầu. Lúc ấy, cháu C. đang ngồi học cạnh cửa sổ.

Gia đình đã khẩn trương đưa cháu C. đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Nguyên Trung