Nguyễn Hoa cho biết kể từ khi bức ảnh được chia sẻ lên mạng, cô và đồng nghiệp bị nhiều người làm phiền, phải nhận các tin nhắn, bình luận khiếm nhã.

Mới đây, Nguyễn Hoa (26 tuổi, quê Lạng Sơn) và Trần Huyền (21 tuổi, sống tại Hà Nội) là hai nhân vật trong bức ảnh thiếu nữ diện váy ngắn để lộ hình xăm nơi làm việc thu hút nhiều sự quan tâm.

Phần lớn dân mạng chỉ trích, cho rằng trang phục của hai cô gái quá ngắn, không phù hợp với môi trường công sở, lại còn để lộ hoạ tiết chỗ nhạy cảm. Bên cạnh đó, một số người khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn của họ, dù chỉ ở góc chụp nghiêng.

Hình ảnh hai thiếu nữ mặc váy ngắn để lộ hình xăm nơi làm việc gây tranh cãi.

Chia sẻ với Zing.vn, Nguyễn Hoa - thiếu nữ có hình xăm trên người - cho hay cô khá bất ngờ khi hình ảnh của mình và đồng nghiệp được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Khoảnh khắc này được chụp cách đây một thời gian, bản thân hai cô gái không biết ai đăng tải nó lên mạng lúc nào. Từ khi được biết đến, hai nhân vật chính thường xuyên bị làm phiền, nhận những tin nhắn, bình luận khiếm nhã, cợt nhả.

Hoa tiết lộ cô và Trần Huyền làm nhân viên tư vấn, thuộc phòng Kinh doanh cho một nhãn hàng thể thao được gần hai năm.

9X cho biết bộ đồ cô mặc là đồng phục cho nhân viên nữ của công ty. Bên ngoài, trang phục này không quá ngắn. Song khi chụp ảnh, do tư thế ngồi, váy bị kéo lên hơi cao.

Cô gái 26 tuổi cho rằng có thể do cô sở hữu hình xăm ở đùi, khiến mọi người không mấy thiện cảm.

Mặc dù vậy, Hoa không quá quan tâm đến các ý kiến tiêu cực trên mạng. Sau khi bức ảnh gây chú ý, cô và và đồng nghiệp vẫn đi làm bình thường.

VIDEO: Nguyễn Hoa thể hiện tài chơi piano

Thiếu nữ nhận được nhiều sự khen ngợi với ca khúc "Bèo dạt mây trôi" bằng piano.

Nguyễn Hoa tiết lộ dòng chữ trên chân cô là "I will stand up from where I fall" (tạm dịch: Tôi sẽ đứng lên từ chính nơi tôi vấp ngã). Theo 9X, đó là lời cô luôn tự nhắc nhở bản thân.

Nơi làm việc hiện tại của Hoa phần lớn là người trẻ, môi trường năng động nên không có quy định cụ thể về việc xăm hình. Khi tiếp xúc với khách hàng, cô luôn chú ý không để lộ hoạ tiết này.

"Nếu mặc váy quá ngắn, để lộ hình xăm sẽ không gây thiện cảm với khách hàng, đặc biệt là những người lớn tuổi. Bởi vậy, mình luôn ăn mặc kín đáo nhất có thể", Hoa nói.

Nguyễn Hoa (trái) và Trần Huyền (phải) sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng chuẩn.

Cô gái quê Lạng Sơn cho rằng xã hội hiện không còn quá nặng nề với việc con gái xăm hình, song vẫn có một số người nghĩ nó xấu. Theo Hoa, đó là một phần cá tính của tuổi trẻ, mỗi hình xăm đều mang một ý nghĩa riêng.

"Không thể nhìn mặt bắt hình dong. Nhiều người xăm trổ còn tốt tính hơn người không xăm. Mình nghĩ xăm không có gì xấu cả", cô gái 26 tuổi nói.

Nguyễn Hoa tự nhận mình là người hòa đồng, thân thiện, thích sự chân thật. Cô tập gym hàng ngày để có vóc dáng cân đối. Mẫu người lý tưởng của 9X là điển trai, chân thành và biết tôn trọng phụ nữ.

Kiều Trang