Chiều tối 10/10, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành – hai cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực IV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều tối 10/10, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành – hai cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực IV để điều tra về hành vi buôn lậu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phát hiện lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai 97160037690/H21 ngày 23/3/2016 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực IV mang tên Lý Quốc Hưng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra lô hàng, đã phát hiện gần 23 tấn kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời mới 100% trong container số SKHU8101074 (hàng hóa có thuế xuất 0% theo tờ khai hải quan) thực chất là đồng phế liệu có thuế suất lên tới 22%. Giá trị lô hàng theo giám định khoảng 1,8 tỷ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển). Ngoài lô hàng trên, còn 13 lô hàng khác khai hàng hóa là trục máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0% nhưng thực tế trên vận đơn tại hãng tàu lại là phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, thuế suất 22% đã rời Việt Nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lý Quốc Hưng khai chỉ làm nghề chạy xe ôm, không biết gì về những lô hàng xuất khẩu này. Kết quả trưng cầu giám định cũng kết luận chữ ký và chữ viết trên 14 tờ khai hải quan không phải của Hưng.

Sau đó, ngày 6/4/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phát hiện một lô hàng 25,6 tấn đồng phế liệu trị giá 1,45 tỷ đồng được các đối tượng buôn lậu dùng thủ đoạn tương tự để thông quan. Người đứng tên lô hàng lần này là Lê Thúy Huỳnh – bán bún bò tại nhà ở đường Bửu Đình, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định không biết đến sự việc.

Sau khi điều tra, Cơ quan công an xác định đối với 14 lô hàng do Lý Quốc Hưng đứng tên tờ khai xuất khẩu, Mai Phước Việt là cán bộ Hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa 100%. Dù hàng hóa không đúng như tờ khai nhưng Việt vẫn xác nhận hàng hóa đúng với khai báo và ký cho thông quan. Với thủ đoạn tương tự, Việt cũng ký thông quan cho 7 lô hàng đứng tên Lê Thúy Huỳnh. Lê Bảo Thành là cán bộ Hải quan được giao nhiệm vụ cùng Mai Phước Việt kiểm hóa 6 lô hàng đứng tên Lý Quốc Hưng (kể cả lô hàng bị bắt giữ). Sau khi kiểm hóa, Thành đồng lõa với Việt, ký cho thông quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)