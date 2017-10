Vào 18h45'', ngày 10/10, hai cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương trong khi đi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân phòng chống lũ lụt thì không may gặp nạn, bị nước lũ cuốn trôi.

Bản đồ vị trí xã Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) - nơi xảy ra sự việc làm 2 cán bộ chiến sĩ mất tích khi đi chống lũ

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), do ảnh hưởng của áp thập nhiệt đới, từ đêm 9/10 đến chiều 10/10, trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt nhiều nhà cửa, hoa màu và đường giao thông trên địa bàn huyện.

Toàn bộ các tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện đến trung tâm các xã, thị trấn và các thôn, bản đều bị chia cắt. Nhiều tuyến đường giao thông có các ngầm, tràn nước lũ đổ về rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lang Chánh cho biết, vào hồi 18h45', khi chiếc xe 36B - 1156 chở hai cán bộ biên phòng Yên Khương di chuyển từ chốt biên phòng Bản Mè, xã Yên Khương về Đồn Biên phòng, đi qua đường tràn bản Bôn, xã Yên Khương, bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Yên Khương đã huy động 150 người cùng với hơn 200 người dân xã Yên Khương, Yên Thắng tiến hành công tác tìm kiếm 2 cán bộ.

Ông Lê Hồng Chuyên – Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương cho biết, hai cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương đi kiểm tra tình hình mưa lũ, thì gặp một trận lũ cuốn trôi cả xe ô tô và hai cán bộ.

Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai, mọi lực lượng được huy động đang chia thành nhiều ngả, tỏa ra theo dọc con suối Bôn để tìm kiếm hai cán bộ Đồn Biên phòng và chiếc ô tô bị nạn.

Phúc Tuấn