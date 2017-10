Nhóm 10 người chuẩn bị dao, kiếm rồi đi ôtô đến gặp thanh niên tên Hà để đòi nợ. Một cuộc ẩu đả trên quốc lộ ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) diễn ra ngay sau đó.

Ngày 17/10, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang phối hợp Công an xã Phước Thái (huyện Long Thành) điều tra vụ gần 20 người của 2 nhóm thanh niên sử dụng dao, kiếm chém nhau loạn xạ trên quốc lộ.

VIDEO: Hai băng nhóm cầm dao đâm chém nhau

20 người của hai băng nhóm gặp nhau và cầm dao, kiếm lao vào đâm chém loạn xạ

Vụ việc xảy ra lúc 12h cùng ngày trên quốc lộ 51, đoạn thuộc xã Phước Thái. Khi đó, nhóm 10 thanh niên ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chuẩn bị dao, mã tấu và đi trên 2 ôtô đến địa bàn xã Phước Thái tìm thanh niên tên Hà để đòi nợ.

Khi đến khu vực trên thì nhóm thanh niên ở Nhơn Trạch gặp nhóm của Hà nên 2 bên cự cãi. Một lúc sau, thanh niên trong nhóm của Hà chạy xe máy, chở bao tải chứa nhiều dao, kiếm đến cho những thành viên trong nhóm sử dụng để đánh trả đối phương.

Nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát nhau. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, gần 20 người của 2 nhóm lao vào nhau, truy đuổi lẫn nhau khiến khu vực trở nên náo loạn. Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường can thiệp. Vụ loạn đả được can ngăn kịp nên không có thương vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 thanh niên để phục vụ điều tra.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An