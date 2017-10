Chiều tối 13/10, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã bắt gọn 2 đối tượng cướp giật là Phạm Văn Hà (SN 1986) và Đồng Văn Sơn (SN 2000) cùng trú tại thôn Nhân Hoà, xã Cẩm Hoà, huyện Cẩm Xuyên sau hơn 30 giờ truy sát.

2 tên cướp bị bắt giữ tại cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10/10, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận đơn tố giác của chị Ngô Khánh Soa (SN 1987, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) về việc: Vào lúc 17 giờ, ngày 10/10, trong lúc chị điều khiển xe máy từ xã Cẩm Dương về xã Cẩm Nhượng, khi đi qua đường ven biển (sát núi Thiên Cầm) thị trấn Thiên Cầm thì bị 2 đối tượng bịt khẩu trang đi xe mô tô không có biển số từ phía sau phóng lên, giật túi xách rồi bỏ chạy. Tài sản trong túi xách gồm 3 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 15 triệu đồng, thẻ cào điện thoại các loại tổng mệnh giá 5 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân.

Sau khi tiếp nhận tố giác của bị hại, Công an huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời có mặt tại nơi xảy ra vụ án, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người bị hại. Tuy nhiên, phải mất hơn 30 giờ đồng hồ với tinh thần quyết tâm, Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an các xã chia thành nhiều mũi trinh sát để nắm bắt thông tin. Và vào lúc 1 giờ ngày 12/10 đã bắt khẩn thành công cấp 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG