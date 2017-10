Ngày 9/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công điện khẩn về việc Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão gửi các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan khẩn trương đình chỉ ngay các cuộc họp và các công việc chưa thực sự cấp bách, để tập trung cho công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và triển khai các phương án ứng phó với Áp thấp nhiệt đới (bão), tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác tổ chức ứng phó thiên tai.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, UBND các huyện, thị xã ven biển bằng mọi biện pháp kịp thời thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu, thuyền tại các âu tránh trú bão đảm bảo an toàn khi đã về nơi neo đậu; nghiêm cấm tất cả các loại tàu, thuyền kể cả tàu vận tải và tàu du lịch ra khơi kể từ 17h ngày 09/10/2017; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng có phương án cứu hộ, cứu nạn để triển khai khi tình huống xảy ra và khi có yêu cầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, theo dõi chặt chẽ diễn biến Áp thấp nhiệt đới (bão); cảnh báo và thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Tổ chức sơ tán dân, khách du lịch ra khỏi các khu vực ven biển, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản, tại những khu vực thấp trũng ven biển; đề phòng mưa lớn, xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và ngập lụt, các địa phương chủ động soát xét và có phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định và chịu trách nhiệm trong việc cho học sinh nghỉ học để hạn chế việc đi lại trong mưa lũ.

Khẩn trương thành lập các đoàn công tác, cử cán bộ xuống tận các xã, thôn để chỉ đạo, đôn đốc, giúp đỡ người dân, Doanh nghiệp tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, nhà máy để chống bão, hoàn thành trước thời điểm bão vào bờ.

Các địa phương, các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng và các đơn vị liên quan kiểm tra và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt đối với các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, các công trình đang thi công dở dang...

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các công trình thủy lợi Kẻ Gỗ - Bộc Nguyên, Sông Rác - Kim Sơn - Thượng Sông Trí, Ngàn Trươi - Cẩm Trang; hạ du Nhà máy thủy điện Hố Hô, Thủy điện Hương Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động điều tiết hồ, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 09/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Lệnh cấm biển sẽ được triển khai vào 17h chiều ngày 9/10.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Theo dự báo nhiều khả năng khoảng 01 giờ sáng ngày 10/10/2017 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh ta, gây ra gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng.

Minh Thùy