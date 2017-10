Đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) năm nay đang có khởi đầu khả quan.

Tối 13/10, Hà Thu, đại diện Việt Nam đã đoạt huy chương vàng trong đêm tranh tài phần thi phụ Trang phục dạo biển Hoa hậu Trái đất 2017 (Miss Earth 2017). Ở nhóm thứ ba, bên cạnh Hà Thu, người đẹp Mỹ đoạt huy chương bạc còn huy chương đồng trao cho đại diện Ukraine.

Đại diện Việt Nam dành thêm giải vàng sau giải đồng Tài năng. Ảnh: FBNV.

Với kết quả này, Hà Thu nằm trong Top thí sinh nổi bật tại Miss Earth 2017. Trong bảng thống kê huy chương, đại diện Việt Nam hiện có thành tích tốt nhất với hai giải - một vàng, một bạc sau hai phần thi phụ. Trước đó, cô nhận giải đồng ở phần thi Tài năng với ca khúc Colors of the Wind.

Cùng với Hà Thu còn có đại diện Philippines, Ai Cập, Peru, Honduras, Cameroon, đảo Cook, Anh đã có huy chương.

Hà Thu trong đêm nhận giải Đồng.

Thành tích của Hà Thu khiến cư dân mạng liên tưởng đến Nam Em tại đấu trường Miss Earth 2016. Nam Em nhờ You Raise Me Up đã giành giải bạc phần thi Tài năng. Ngoài ra Nam Em còn nhận thêm giải vàng ở phần thi phụ khác. Đêm chung kết, do trục trặc ở phần ứng xử, đại diện Việt Nam đành dừng chân ở Top 8.

Chung kết Miss Earth 2017 diễn ra vào ngày 4/11 tới, tổ chức tại Manila (Philippines). Năm nay, cuộc thi quy tụ 87 ứng viên trên toàn thế giới.

Hà Thu đang có phong độ tốt tại đấu trường Miss Earth.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá Hà Thu đứng trước cơ hội lớn có tên trong Top 10 thí sinh có khả năng đăng quang, cùng với Thái Lan, Colombia, Hà Lan, Venezuela, Panama, Puerto Rico.

Hiểu Nguyệt