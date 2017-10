Khoảng 6h sáng nay, đê Bùi 2 thuộc Chương Mỹ, Hà Nội đã bị vỡ, rất may, không có thiệt hại về người.

Ông Lê Trung Hà – Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) cho biết, vào khoảng 6h sáng nay đê Bùi 2 (thuộc xã Hoàng Văn Thụ và xã Tân Tiến) đã bị vỡ. Các lực lượng vẫn đang khẩn trương khắc phục.

Đoạn đê bị vỡ. Ảnh: VOV

Theo ông Hà, đê vỡ nằm cách khu dân cư (thuộc xã Hoàng Văn Thụ) 1km. Ngay khi nhận được thông tin đê vỡ, lãnh đạo TP, huyện và địa phương đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục.

Ảnh: VOV

Nước tràn qua đê. Ảnh: VOV

“Các lực lượng chức năng đang tìm biện pháp ngăn chặn, không cho đê vỡ thêm. Trước mắt, đê vỡ làm ảnh hưởng một số hoa màu của người dân”, ông Hà nói.

Nhà dân chìm trong nước. Ảnh:VOV

Ảnh: VOV

Chủ tịch huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng thông tin: Trên tuyến sông Bùi có 9.900m nước tràn qua sông Bùi bên Hữu trong đó có 15m sạt tràn.

Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại huyện Chương Mỹ, trực tiếp nắm tình hình và thăm hỏi đời sống, tặng quà một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở thị trấn Xuân Mai.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, mưa lớn đã làm ngập khoảng 92ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch; khoảng 842,4ha cây vụ Đông bị hư hỏng; diện tích cây ăn quả bị ngập khoảng 63,8ha; diện tích thủy sản bị ngập khoảng 125ha. Tính đến nay, trên địa bàn huyện, mưa lũ đã làm chết 178 con gia súc, 9.700 con gia cầm.

Đặc biệt, có 9.900 mét đê bị ngập, bao gồm các địa bàn: Thị trấn Xuân Mai và các xã: Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Thanh Bình và Đông Sơn…

Chính quyền cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an kịp thời di dời 618 hộ với 5.558 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện nay, các lực lượng ứng trực tại hiện trường vẫn duy trì quân số 100%, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đánh giá, huyện Chương Mỹ đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống mưa lũ, nhất là thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Các lực lượng quân đội, công an như: Sư 308, Trường Sĩ quan Đặc Công, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP đã vào cuộc chủ động tích cực hỗ trợ địa phương. Người dân cũng rất chủ động, hợp tác cùng với các lực lượng chức năng khắc phục khó khăn, di dời người và tài sản bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Hà Nội thị sát tại Chương Mỹ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Chương Mỹ, các xã trong vùng ngập lụt và các cơ quan thành phố đã tập trung mọi sức lực để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Lưu ý tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, ông chỉ đạo, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bám sát dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, địa phương cần thực hiện khẩn cấp các biện pháp khắc phục sự cố đê ở xã Hoàng Văn Thụ.

Nhị Tiến - Hồng Nhì