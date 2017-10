Ngày 10/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về 'Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm'.

Lực lượng cảnh sát 141 Hà Nội khống chế những đối tượng nghi vấn, giữ trật tự an ninh đường phố của Thủ đô. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bắt đầu từ 23 giờ ngày 10/10/2017 đến ngày 10/1/2018, các tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội gồm nhiều lực lượng như cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên toàn thành phố. Những tổ công tác này tiến hành kiểm tra trực tiếp, đột xuất tại các địa bàn công cộng thường xuyên tụ tập đông người hoặc tập trung các đối tượng hình sự, ma túy tại một số quận, huyện phức tạp về an ninh trật tự.

Những tổ công tác của Công an thành phố tập trung chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các đối tượng mang theo vũ khí “nóng”; không để tội phạm hình sự hoạt động phạm tội, gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành chính phải nhanh chóng khai thác, xác minh làm rõ ngay để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định; đồng thời, xác minh nơi tạm trú, nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ kết hợp với công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: Chỉ huy các đơn vị phải thực hiện nghiêm mệnh lệnh, gắn trách nhiệm của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Phó trưởng Công an quận, huyện và thị xã cũng như chỉ huy các đội trong việc thực hiện nhiệm vụ. Công an các đơn vị phải chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo với lãnh đạo các cấp để chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ.

Các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện nghiêm điều lệnh, công tác lễ tiết, tác phong, nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thực thi nhiệm vụ. Các đơn vi phải xây dựng cụ thể kế hoạch kiểm tra kiểm soát. “Công tác trinh sát phải đi trước một bước làm nền tảng cho kiểm tra, kiểm soát hành chính; trấn áp mạnh mạnh mẽ tội phạm khi phát hiện các đối tượng vi phạm”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Theo nhận định của Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, tình hình hoạt động tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” như: dao, kiếm, súng gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật… có chiều hướng gia tăng.

Thời gian hoạt động của các đối tượng thường khoảng từ 20 giờ trở đi; đã xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong nhân dân. Mệnh lệnh 01 nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả và chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm trong thời gian tới.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)