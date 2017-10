Tổ công tác tiến hành kiểm tra đã lập biên bản thu giữ hàng chục nghìn đồ chơi trẻ em, thuộc mặt hàng cấm kinh doanh như: Súng đồ chơi, kiếm, bóng cao su...

Công an quận Ba Đình chủ động triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, hàng cấm, hàng giả...

Ngày 2/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội đã phối hợp với Đội QLTT số 3 - Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra đối tượng vận chuyển đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Tổ công tác tiếp tục phối hợp kiểm tra 4 cơ sở tập kết đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em không có nguồn gốc xuất xứ tại khu vực chợ Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình.

Qua quá trình kiểm tra, Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ hàng chục nghìn đồ chơi trẻ em, thuộc mặt hàng cấm kinh doanh như: Súng đồ chơi, kiếm, bóng cao su các loại... Tổng trị giá hàng hoá lực lượng chức năng thu giữ ước tính hơn 400 triệu đồng.

Toàn bộ tang vật vi phạm đã được bàn giao cho Đội QLTT số 3 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trung tá Hoàng Ngọc Quyết - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Ba Đình cho cho hay, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại của Công an TP, từ ngày 1/8 đến 15/11/2017, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Ba Đình đã chủ động triển khai, tập trung các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng cấm...

