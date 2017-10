Một thiếu niên đang ngồi bán hoa tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ thì bất ngờ bị một người lạ dùng hung khí đâm gục tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ phía các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ việc cho biết, sự việc xảy ra khoảng hơn 21 giờ đêm 8/10. Nạn nhân là cháu của chủ hàng hoa Mạnh Thắng (kinh doanh trong chợ hoa Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, những người làm thuê cho nhà hàng hoa Mạnh Thắng có xảy ra cãi vã với một phụ nữ đi mua thùng xốp, sau đó chồng của người phụ nữ này đi xe máy đến cùng với một đối tượng khoảng gần 30 tuổi cũng là người làm thuê ở chợ.

Ngay sau đó đối tượng này đã cầm dao nhọn đâm vào lưng thiếu niên khoảng 16 tuổi, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ lại xe máy, trốn khỏi hiện trường. Về phía nạn nhân cũng được người dân trong chợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra vụ việc.

Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng phường sở tại, nhận được tin báo, công an phường Quảng An, quận Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ.

Được biết nạn nhân SN 2001 vừa mới lên Chợ hoa Quảng An làm cho người chú. Gia đình nạn nhân ở Nam Định, bố của nạn nhân cũng làm thuê tại chợ này.

Đến khoảng 23h 30’ đêm 8/10, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ cũng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cảnh sát điều tra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Văn Đại