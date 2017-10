Thanh Hóa bị mất ngôi đầu bảng về tay Quảng Nam một cách ngoạn mục khi ở trên sân nhà không thể đánh bại Hà Nội và tham vọng một lần đăng quang V-League sắp xa tầm tay.

Trận cầu đinh trên sân Thanh Hóa tiếp khách Hà Nội có đến sáu bàn thắng chia đều cho hai bên nhưng thiệt thòi lớn nhất vẫn thuộc về thầy trò HLV Petrovic. Họ mất ngôi đầu cho một đội bóng “cùng hệ” với Hà Nội là Quảng Nam nhờ chiến thắng kịch tính 3-2 trên sân khách Cần Thơ.

Sự đổi ngôi này không nằm ngoài suy đoán của người trong cuộc với sự đột phá của Quảng Nam chờ thời vươn cao có công gián tiếp rất lớn từ nhiều đội bóng thân quen khác chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển.

Thanh Hóa phải tự trách mình vì ngay từ đầu, họ hiểu rất rõ cuộc chơi sẽ khó khăn theo kiểu “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Dù chiếm lợi thế lớn với suất nhất bảng và có quyền định đoạt số phận của mình nhưng Thanh Hóa rốt cuộc vẫn không thể vượt qua Hà Nội lẫn định mệnh luôn là người đến sau ở V-League.

Sớm bị dẫn ở phút đầu tiên do Hoàng Vũ Samson chọc thủng lưới, Thanh Hóa nhanh chóng san bằng do công của Mai Tiến Thành. Cuộc rượt đuổi gay cấn suốt thời gian dài còn lại, chủ nhà luôn chiếm lợi thế khi liên tiếp dẫn bàn. Omar nâng tỉ số 2-1 cho Thanh Hóa thì đến lượt Oseni gỡ 2-2.

Văn Thắng đưa Thanh Hóa dẫn trước 3-2 nhưng phút 90+2 thì Văn Quyết lấy lại 1 điểm cho Hà Nội đồng thời giúp Quảng Nam soán ngôi Thanh Hóa. Ảnh: Zing.vn

Cho đến bàn dẫn của Văn Thắng vào phút 83, hơn chục ngàn khán giả Thanh Hóa nhảy múa ăn mừng như sắp bắt được vàng. Không ai ngờ vàng lại rơi ở phút 90+2 khi hậu vệ Đình Đồng bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và Văn Quyết đã sút thắng phạt đền san bằng 3-3 cho khách Hà Nội.

Cú sẩy chân của các học trò HLV Petrovic đã gây thiệt hại rất lớn cho cả mùa Thanh Hóa nỗ lực chơi bóng để lần đầu tiên làm trùm V-League. Cực khó cho họ lật ngược ván cờ thế khi giải chỉ còn năm vòng đấu và quan trọng nhất Thanh Hóa đã đánh mất đi ưu thế của mình.

Trong khi đó, đương kim vô địch Hà Nội không thể soán ngôi nhưng họ không buồn nhiều, bởi nó rơi vào tay của một “người anh em khác” theo kiểu lọt sàng thì xuống nia.

Vòng 21 có bước ngoặt là trận hòa của Thanh Hóa mà như thua vì mất ngôi đầu bảng xếp hạng khi gió đã xoay chiều với chiến thắng 3-2 của Quảng Nam ở sân đội áp chót bảng Cần Thơ. Lần thứ hai trong mùa này, thầy trò Hoàng Văn Phúc vượt lên dẫn đầu và chính thức phất cờ mạnh mẽ cho cuộc đua vô địch. Nó không nằm ngoài mong mỏi và toan tính của bầu Hiển sau nhiều năm no nê với những ngôi vua V-League từ đội bóng ruột Hà Nội hoặc đối tác thân thiện SHB Đà Nẵng.

Long An còn nước đâu mà tát

Lại thua 0-2 trên sân SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Minh Phương vẫn chìm đắm ở cuối bảng xếp hạng và chỉ còn chờ đến ngày rớt hạng chính thức. Long An gần như không còn hy vọng tồn tại ở V-League mùa sau vì mới có 9 điểm, kém đội xếp trên Cần Thơ điểm số của ba trận thắng, mà giải thì còn có năm vòng đấu. Khẩu hiệu “còn nước còn tát” của Long An sắp trở nên vô nghĩa với nội lực yếu đuối và một tinh thần lung lạc. Trận đấu muộn còn lại vòng 21 V-League: Sài Gòn - Sanna Khánh Hòa 0-0.

Khánh Hòa cưa điểm trước Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Ảnh: HUY PHẠM

Bảng xếp hạng: 1. Quảng Nam (38 điểm); 2. Thanh Hóa (38 điểm); 3. Hà Nội (36 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (34 điểm); 5. Than Quảng Ninh (33 điểm); 6. Sài Gòn (33 điểm); 7. Hải Phòng (32 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (30 điểm); 9. SL Nghệ An (27 điểm); 10. TP.HCM (24 điểm); 11. B. Bình Dương (21 điểm); 12. HA Gia Lai (20 điểm); 13. Cần Thơ (18 điểm); 14. Long An (9 điểm).

GIA HUY - ANH NHẬT