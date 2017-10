Phòng CSGT Hà Nội vừa cử 100 cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, 20 xe mô tô và 12 xe ô tô vào Đà Nẵng phục vụ hội nghị APEC 2017.

Theo báo Infonet, chiều 9/10, phòng CSGT (PC67) Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp quán triệt đối với chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được tăng cường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Được biết, kể từ ngày 11/10/2017 đến ngày 13/11/2017, Phòng PC67 sẽ tăng cường 100 chỉ huy, cán bộ chiến sĩ, 12 xe ô tô, 20 xe mô tô CSGT phục vụ công tác dẫn đoàn Nguyên thủ 07 nước tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.

Hà Nội cử 100 cảnh sát giao thông, 32 xe dẫn đoàn vào Đà Nẵng phục vụ APEC. Ảnh: Báo Tin tức

Tại cuộc họp, Đại tá Đào Vịnh Thắng- Trưởng đoàn CSGT CATP Hà Nội quán triệt tinh thần tập trung cao độ trong việc thực hiện nhiệm vụ đón, dẫn đoàn cho các cán bộ, chiến sỹ vào Đà Nẵng công tác.

Theo Đại tá Thắng, đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2017. Vì thế, công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu, nguyên thủ quốc gia... trong thời gian diễn ra sự kiện phải được đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt. Được biết, hệ thống phương tiện dẫn đoàn lần này đều rất hiện đại và là những dòng sản phẩm thế hệ mới nhất vừa được cấp.

Báo VnExpress đưa tin, để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã lên kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ CSGT, cùng hàng trăm phương tiện, công cụ, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ để đảm bảo giao thông, an ninh cho Đà Nẵng.

Được biết, APEC 2017 bao gồm 200 hoạt động lớn, nhỏ được tổ chức tại 10 tỉnh, thành của Việt Nam. Trong đó quan trọng nhất là Tuần lễ cấp cao lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 tại TP. Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC và phu nhân, phu quân; 42 Bộ trưởng ngoại giao, kinh tế, các trưởng đoàn đại diện cho các Tổ chức quốc tế và khoảng 10.000 đại biểu (doanh nghiệp, phóng viên….).

Thiên Băng (T/h)

Hoàng Yên