Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, đến 13 giờ ngày 23/10 đã cơ bản cấp điện trở lại cho các hộ dân vùng bị ngập lụt ở huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ.

Riêng tại huyện Chương Mỹ, Công ty Điện lực huyện này đang cố gắng cấp nốt điện cho 57 hộ dân (gồm 9 hộ sử dụng điện sinh hoạt, 48 hộ sử dụng điện cho trang trại) trong ngày hôm nay sau khi nước rút.

Công nhân Tổng Công ty Điện lực Hà Nội kiểm tra an toàn thiết bị điện tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Theo công ty Điện lực Chương Mỹ, do nước ngập sâu và trong thời gian dài, nên một số thiết bị điện, bảng điện, đường dây dẫn của các hộ dân có hiện tượng bị hỏng, nguy cơ cháy chập cao nếu cấp điện trở lại. Do vậy, để cấp điện cho người dân được an toàn, đơn vị đã cử nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị điện, đường dây trước khi đóng điện.

"Khi đóng điện, công ty thực hiện theo phương thức, đóng và ngắt 3 lần liên tục, nếu không có sự cố sẽ cấp điện ổn định", ông Trần Ngọc Mười, Giám đốc Công ty Điện lực huyện Chương Mỹ thông tin.

Trước đó, trong các từ ngày 13 - 22/10, Tổng công ty điện lực Hà Nội đã chỉ đạo công ty điện lực hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức, thực hiện phương châm, nước rút đến đâu cấp điện trở lại cho người dân kịp thời sinh hoạt, sản xuất đến đó. Trên tinh thần đó, ngày 21/10 toàn bộ các xã bị ngập của huyện Mỹ Đức đã được cấp điện trở lại sau khi nước rút hết.

Từ ngày 9 - 12/10 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa lớn, khiến cho nhiều khu vực ngoại thành bị ngập nặng, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, sinh hoạt của người dân. Riêng tại huyện Chương Mỹ, 8 trạm bơm nước với khoảng hơn 1.000 hộ dân đang bị cắt điện do bị mưa ngập.

Trong thời gian ngập nước, nhân viên điện lực thành phố Hà Nội thường xuyên túc trực, phối hợp với chính quyền các địa phương, cắt điện nhiều đường dây, trạm biến áp, tổ chức cảnh báo nguy hiểm đối với người dân. Dù bị ngập nặng nhưng do thực hiện tốt các quy trình đóng cắt điện, nên khi cấp điện trở lại tại khu vực bị ngập trên địa bàn thành phố đã không xảy ra chập cháy, mất an toàn điện.

Mạnh Khánh (TTXVN)