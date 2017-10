Do cần tiền tiêu xài nên Dũng và Nam đã mượn súng của Khoa rủ nhau đi cướp tài sản. Khi có hung khí trong người, nhóm này đã lang thang ngoài đường giả vờ đi xe ôm rồi 'điều' lái xe ra chỗ vắng vẻ để cướp tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hiện đơn vị vừa bắt khẩn cấp Trì Anh Dũng (SN 1985, trú tại khu 1, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, đang sống lang thang) và Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, trú tại xã Hoằng Tân, huyện Hoàng Tân, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại đường Tân Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Đăng Khoa (SN 1981 ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bị bắt về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 8/10, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Th. (SN 1990, làm nghề lái xe ôm, trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, vào 20h ngày 5/10, anh Th. đón 2 khách nam thanh niên từ khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội về khu nghĩa trang Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đến nơi, một nam thanh niên xưng tên Hưng rút khẩu súng đe dọa anh Th. và yêu cầu anh phải đưa tiền. Lo sợ những đối tượng này sẽ giết mình nên anh phải đưa cho Hưng 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Oppo.

Nhận đơn đơn trình báo của anh Th., Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra vụ án và xác định được lai lịch các nghi can gồm: Trì Anh Dũng và Nguyễn Hữu Nam. Cơ quan công an đã mời 2 đối tượng lên trụ sở để lấy lời khai.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Dũng và Nam khai nhận, do cần cần tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Các đối tượng mang theo một khẩu súng tự chế làm hung khí rồi lang thang ngoài đường giả vờ đi xe ôm rồi “điều” lái xe ra chỗ vắng vẻ để cướp tài sản.

Khoảng 20h đêm 5/10, Dũng thấy anh Th. chạy xe qua nên đã vẫy xe và nói tên Hưng rồi đề nghị lái xe chở Dũng và Nam về Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm. Khi đến khu vực nghĩa trang thấy vắng người nên các đối tượng đã khống chế anh Th. và cướp tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, cũng trong đêm 8/10, Nam và Dũng cũng mang súng đi cướp tài sản. Hai đối tượng phân công nhiệm vụ: Nam cầm súng ra khu vực đường bờ sông thuộc tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đợi trước; Dũng sẽ đi đón xe ôm để “điều” về chỗ Nam đứng chờ.

Đứng phục tại khu vực công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Dũng đón xe ôm của anh Nguyễn Thế Ph. (SN 1991, quê ở Hà Nam) đề nghị chở về khu vực quận Hoàng Mai để đón bạn.

Đến đường Trương Định, Dũng yêu cầu dừng xe. Ngay lập tức, Nam rút súng gí vào đầu anh Ph. yêu cầu đưa hết tài sản. Quá hoảng sợ anh Ph. đưa cho 2 đối tượng này số tiền 300 nghìn đồng và điện thoại di động.

Sau khi bị bắt, cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế của Nam và Dũng cất giấu tại nơi ở của Nam ở đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai và 4 viên đạn tự chế.

Theo lời khai của Dũng, khẩu súng đối tượng này dùng đi cướp là mượn của Trần Đăng Khoa. Nhanh chóng xác minh, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Khoa.

Khám xét nơi ở của Khoa, cảnh sát thu giữ thêm 1 nòng súng loại T0Z8, 1 báng súng, 24 viên đoạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi và súng tự chế. Khoa khai, vào năm 2014 đối tượng đã sản xuất khẩu súng trên. Đến năm 2017, Khoa cho Dũng mượn súng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn