Để có những khẩu súng trong tay, một nhóm đối tượng đã mua các linh kiện súng tự chế ở một số tỉnh phía Nam và lên mạng Internet tìm hiểu cách lắp ráp để sử dụng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nam cho biết, hiện đơn vị vừa triệu tập 4 đối tượng gồm: Lâm Quốc Toản (38 tuổi), trú ở phường Quang Trung, TP.Phủ Lý; Nguyễn Đắc Đức (29 tuổi) trú ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm; Trương Quang Huy (34 tuổi) và Đào Văn Dũng (32 tuổi) cùng trú ở huyện Lý Nhân, Hà Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với cục An ninh điều tra, bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ công an trong tỉnh phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam có hành vi mua bán linh kiện và lắp ráp súng tự chế để sử dụng.

Các đối tượng bị bắt và tang vật vụ án.

Sau một thời gian bí mật điều tra, cơ quan công an xác định 4 đối tượng nêu trên và thu giữ 7 khẩu súng hơi cồn, súng PCP và 12 bộ linh kiện súng tự chế.

Tại cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận, đã mua các linh kiện súng tự chế ở một số tỉnh phía Nam và lên mạng Internet tìm hiểu cách lắp ráp sử dụng.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn