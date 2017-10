Sau khi được gia đình đón từ trường về nhà, cháu bé 3 tuổi có biểu hiện nôn mửa, mệt mỏi, ngay lập tức người thân đưa cháu tới bệnh viện thì hoảng hốt khi biết con mình bị xuất huyết não, tụ ¼ sọ não, phải mổ gấp để cứu tính mạng...

Lý do “bị ngã” có thuyết phục?

Những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm tới việc một cháu bé 3 tuổi bị chấn thương nặng vùng đầu sau khi gia đình gửi cháu tại trường Mầm non xã Thái Hưng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Nhìn vào những vết khâu vá chằng chịt trên đầu mà cháu bé đang phải chịu đựng khiến nhiều người xót xa, mong muốn sự việc sớm sáng tỏ, làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan.

Cháu Huy phải mổ gấp để giữ tính mạng (Ảnh: GĐCC)

Trao đổi với PV, anh Đào Văn Quân (29 tuổi, trú xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà), bố ruột cháu Đào Gia Huy (3 tuổi), nạn nhân của vụ việc xác nhận, thời điểm xảy ra sự việc con anh đang học tại trường mầm non của xã.

Theo lời anh Quân, chiều ngày 23/9, chị Nguyễn Thị Hoài Thu (28 tuổi, vợ anh) nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp bé Huy gọi bảo mang bộ quần áo mới ra lớp vì bé nôn ói khiến đồ đang mặc bị bẩn. Chị Thu vội chạy đem quần áo đến cho con thay.

Khi chị Thu vừa bước vào, bé Huy liền chạy đến ôm lấy mẹ với vẻ mặt hoảng hốt. “Vợ tôi có hỏi cô giáo chủ nhiệm cháu bị làm sao thì cô trả lời cháu bị ngã từ sáng và có bầm tím ở trán”, anh Quân kể lại.

Sau đó, cô giáo này cho biết sau khi bị ngã, trưa bé Huy ngủ dậy muộn hơn các bạn, cô phải gọi mãi mới chịu dậy. Một lúc sau, bé ra ghế và ôm cặp chứ không chơi với bạn. “Do vết thương ở đầu không chảy máu ngoài, mẹ cháu chỉ biết bị sưng tím trán rồi đưa cháu về. Về đến nhà, cháu bảo mẹ: Con đau đầu lắm rồi khóc.

Vợ tôi dỗ nhưng nhất định cháu không nín, đành phải ru ngủ. Lúc ru ngủ, vợ tôi vô tình xoa đầu cho con thì phát hiện nửa đầu sau bên phải mềm như quả bong bóng. Thấy vậy, vợ tôi đã gọi em trai cùng đưa cháu đi bệnh viện”, anh Quân nghẹn ngào nói.

Theo gia đình nạn nhân, tại Bệnh viện Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bé Huy được làm các xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính. Qua đó, các bác sĩ phát hiện bé bị xuất huyết não, tụ 1/4 sọ não. Ngay lập tức, bác sĩ đã chuyển bé sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để phẫu thuật gấp. “Khi nhận được bệnh án, các bác sĩ ở đây đã họp và đưa con tôi vào mổ gấp, nếu muộn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Khoảng hơn 21h ngày 23/9, con tôi được đưa vào mổ cấp cứu.

Khoảng 2 tiếng sau, con tôi ra khỏi phòng mổ và được theo dõi đặc biệt”, anh Quân cho biết. Theo anh Quân, hiện bé Huy vẫn mệt mỏi, không tự đi lại được và vẫn phải theo dõi.

“Bác sĩ dặn gia đình 4 tuần sau phải đưa con tái khám và sau 1 năm phải đi phẫu thuật lấy nẹp của cháu ra để cố định lại. Trong 3-6 tháng mới xem việc xuất huyết não, tụ máu 1/4 sọ não có để lại di chứng hay không”, anh Quân nhói lòng khi nhìn cảnh con trai nằm trên giường bệnh với vết thương tích nặng trên vùng đầu mới được các bác sĩ phẫu thuật.

Cơ quan công an đã vào cuộc

Được biết, vài ngày sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Quân đã làm đơn gửi lên Công an xã Thái Hưng và Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) với mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Theo báo cáo và giải trình của cô giáo trông cháu Huy, vào sáng ngày 23/9, chị Thu (mẹ cháu Huy) có đưa con đến trường nhưng cháu quấy khóc nên cô giáo đã đón và bế cháu vào trong lòng rồi ngồi trên ghế ở phòng.

Một lúc sau, có một cháu bé khác trong lớp khóc, cô giáo đã để cháu ngồi xuống ghế rồi ra dỗ bạn khác. Khi đó, do cháu Huy vẫn muốn theo mẹ nên đã chạy một mình ra cửa và va vào cửa phòng học dẫn tới chấn thương.

Phía gia đình anh Quân cũng cho biết, ngay sau khi cháu Huy phải nhập viện cấp cứu và mổ não, phía nhà trường và giáo viên chủ nhiệm có đến thăm hỏi và có mong muốn “giải quyết tình cảm”. Tuy nhiên, khi cháu xuất viện được 1 tuần thì phía nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã phủ nhận trách nhiệm, khiến gia đình mình rất bức xúc.

Xác nhận vụ việc với PV, ông Hoàng Văn Đãng, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng, các phòng ban chuyên môn.

“Qua thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bé bị chấn thương và phải mổ. Sau 18 ngày nằm viện điều trị, cháu bé đã xuất hiện về nhà. Công an xã cũng đã báo cáo vụ việc với công an huyện, công an huyện cũng về điều tra, bước đầu xác định vụ việc này không có dấu hiệu vi phạm hình sự”.

“Gia đình sau đó cũng có đơn đề nghị UBND xã, UBND huyện giải quyết. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng huyện tiến hành giải quyết”, ông Đãng thông tin.

Châu Long