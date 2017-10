Những chia sẻ thú vị của Host Gil Lê mới đây đã cho thấy cá tính ấn tượng của cô nàng khi tham gia góp mặt vào The Look 2017 năm nay.

Cùng với bộ ba Phạm Hương - Minh Tú - Kỳ Duyên đã được ấn định, The Look cũng hân hạnh khi chào đón Gil Lê góp mặt trong vai trò Host chính thức của chương trình. Với kinh nghiệm dẫn dắt các show truyền hình trước đó, Gil Lê được hy vọng tiếp tục là cầu nối thú vị tại The Look, như cách mà Hữu Vi hay Vĩnh Thụy đã từng.

Bên cạnh 3 HLV chính thức: Phạm Hương, Minh Tú và Kỳ Duyên…

…The Look sẽ tiếp tục có thêm sự góp mặt của host Gil Lê

Gil Lê chia sẻ về vai trò host mới của The Look - Vẻ đẹp thương hiệu

Vì tính chất là một cuộc thi được phát sóng trực tuyến, bản thân Gil nhận thấy sự thoải mái, dễ chịu khi không phải kiểm soát chặt những phát ngôn của mình. Ấn tượng hơn là khi The Look lại là một chương trình hoàn toàn mới với nhiều series thú vị, đa dạng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả truyền hình.

Cũng như bao host khác, nhiệm vụ của Gil là cách kết nối khách mời, kết nối HLV và đặc biệt thấu đáo được các thí sinh để có những nhận định đúng đắn nhất. Tuy nhiên, với Gil, cô nàng muốn mình còn là người động viên, chia sẻ và là người thúc đẩy được đam mê của các cô gái khi bước đến với The Look mà không phải hối tiếc điều gì cả.

Gil Lê cá tính bên cạnh bộ ba HLV Phạm Hương - Minh Tú - Kỳ Duyên.

Tự đánh giá về bản thân khi đảm nhận vai trò Host của The Look, Gil Lê cho biết bản thân “hơi bất ngờ” vì được BTC ngỏ lời tham gia chương trình, đặc biệt là khi 2 host trước của The Face là Vĩnh Thụy, Hữu Vi đều là những chàng trai soái ca, vạm vỡ, chuẩn men…

Điều này khiến Gil suy nghĩ khá nhiều vì không biết khi lựa mình thì ekip đã có định hướng, mong muốn hình ảnh host mới của The Look sẽ ra sao. Đến khi nhận ra điều quan trọng của Host chính là cầu nối giữa các thành viên tham gia chương trình, phải làm sao cho thoải mái, tự nhiên nhất, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Biết đâu ở The Face mùa 3, chúng ta sẽ thấy Gil Lê lung linh trong vai trò Host chính thức của chương trình.

Gil Lê mong muốn bản thân không chỉ là cầu nối mà là người bên cạnh chia sẻ, động viên cho ước mơ của các thí sinh tham gia chương trình.

Trước hình tượng mà 2 đàn anh Vĩnh Thụy “đơ đẳng cấp” và Hữu Vi “bóng dầu” để lại, Gil Lê không muốn bản thân sẽ có một cái nickname nào nặng nề như vậy. Sẽ là một điều gì đó thân thuộc hơn, mới mẻ hơn nhưng không phải là “tiêu cực”.

Lần đầu tiên The Look - Vẻ đẹp thương hiệu chính thức có mặt tại Việt Nam cùng sự tham gia của những thương hiệu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. The Look là 1 phiên bản bao gồm nhiều series dành cho các thương hiệu khác nhau. Mỗi thương hiệu sẽ là một series bao gồm những thử thách đặc biệt thể hiện rõ tính chất của thương hiệu đó. Các thí sinh dành chiến thắng tại những series này sẽ được ký hợp đồng và trở thành người đại diện cho dòng sản phẩm của thương hiệu. Ví dụ như ở phiên bản Thái, The Look có 3 phần: The Hair - The Dress - The Wash với những thử thách riêng biệt.

The Look - Vẻ Đẹp Thương Hiệu sẽ được phát sóng độc quyền trên Viva Show - Kênh Youtube tổng hợp các chương trình hot nhất hiện nay.

Nhật Hưng