Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định nội dung trên Facebook BS Hoàng Công Truyện không phải góp ý mà là chê trách nhưng không đúng thực tế. Việc ra quyết định xử phạt hành chính vị BS này là hợp lý.

Liên quan đến việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ (BS) Hoàng Công Truyện, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, chiều tối 21-10, ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đến nay chưa nhận được yêu cầu nào từ Bộ TT-TT. Tuy nhiên, sau khi báo chí đăng tải tạo dư luận xã hội nên Sở cũng sẽ có báo cáo gửi Bộ.

Ông Minh khẳng định việc đăng tải của BS Truyện đã xúc phạm cá nhân, trường hợp này là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế theo điểm g, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 11-11-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Vì vậy, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và BS Truyện đã thừa nhận hành vi, chấp hành nộp phạt.

Nội dung Facebook BS Truyện đăng tải

Theo nội dung trên Facebook được BS Truyện đăng tải trên trang cá nhân như sau: "Mụ ni về nghỉ là vừa, để các GS có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nỗi cho CP can thiệp mà làm bộ trưởng.. Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y, bs tuyến cơ sở". Kèm theo đó là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế chụp màn hình từ Facebook Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ông Minh khẳng định hình ảnh sử dụng trên Facebook này không có vấn đề gì mà vi phạm nằm ở phần nội dung ngôn từ thể hiện việc chê trách chứ không phải góp ý. Cụ thể, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã là rõ 3 nội dung: Đề nghị bà Tiến từ chức, vấn đề chỉ đạo an ninh và đi xuống cơ sở mà BS Truyện đăng tải.

Nội dung thứ nhất là việc nói bộ trưởng nên từ chức, ông Minh nói rằng đây như một đề nghị, cái đó không có gì lớn. "Tuy nhiên, ông là một bác sĩ công tác trong ngành không thể không biết bộ trưởng, đáng lẽ gọi là bà thì đúng cách xưng hô hơn. Việc dùng từ "mụ" có phần coi thường, nhưng đây chỉ là một yếu tố nhỏ, nặng nhất là 2 vấn đề ở phía sau" - ông Minh phân tích.

Ở nội dung thứ 2 là việc chê trách bà Nguyễn Thị Kim Tiến không tham mưu được vấn đề an ninh bệnh viện, ông Minh nói rằng đây là một nhận định, đánh giá không đúng bởi trước đó bà đã có chỉ thị, chỉ đạo trong ngành tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn. Còn nội dung thứ 3 nói rằng bà không đi cơ sở cũng không đúng, bởi thực tế bà đi nhiều.

Ông Minh khẳng định rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BS Truyện trong bối cảnh này là hợp lý. Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế không bị áp lực nào khi đưa ra quyết định này. "Bộ Y tế khi phát hiện đã có yêu cầu giải quyết, xử lý. Trình tự, mức độ, tính chất như thế nào thì tùy thuộc cơ quan chuyên môn. Ban đầu chúng tôi yêu cầu chủ tài khoản tháo gỡ, làm bản tường trình, sau đó chiếu theo nghị định để giải quyết. BS Truyện tường trình buổi chiều hôm đó có uống với mấy anh em vài ly bia nhưng không đến nỗi quá chén, về thì viết vu vơ như vậy chứ chẳng cố ý gì, bị phát hiện sớm nên tháo gỡ. Nhưng đã lên mạng rồi thì chúng tôi phải xem xét, xử lý" - ông Minh nói thêm.

Trong khi đó, nói về ra quan điểm đánh giá nội dung phát ngôn của BS Truyện, ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng điều này thuộc thẩm quyền Sở TT-TT tỉnh, việc nhận xét lời lẽ tùy thuộc quan điểm mỗi người. Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh: Từ "mụ" mà BS Truyện dùng thì đối với người dân Huế là rất bình thường, thậm chí có phần tôn trọng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào giữa tháng 8, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện 5 triệu đồng và bị Trung tâm Y tế huyện Phong Điền xử lý mức kỷ luật khiển trách vì lên Facebook "khuyên" Bộ trưởng Bộ Y tế nghỉ.

Trước đó, đại diện Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định việc ra quyết định kỷ luật vị BS này là đúng, dựa trên quyết định xử phạt vi phạm của Sở TT-TT và sẽ giữ nguyên quan điểm của mình.

