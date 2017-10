Do là người chủ mưu gây ra vụ đốt xe nên khi ông Ri tử vong, Trang đã không rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang.

Theo tìm hiểu, ông Trần Văn Ri (74 tuổi) -vị Giám đốc công ty thức ăn chăn nuôi bị con gái thuê người thiêu sống có tổng cộng 4 người con và tất cả đều là con gái. Ông Ri được mọi người đánh giá là hiền lành, mọi người đều quý mến.

Các con của ông Ri đều đã có gia đình, cơ sở làm ăn riêng. Trần Kiều Trang (46 tuổi) nghi phạm chủ mưu thuê giang hồ gây ra vụ án là con gái thứ 2 trong gia đình.

Trang được ông Ri cho một mảnh đất ngay tại công ty của gia đình để làm kho chứa thủy sản, phục vụ cho việc buôn bán ở chợ.

Nghi phạm Trần Kiều Trang

Về phần bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, Phó giám đốc), theo tìm hiểu, người phụ nữ này đã từng có một đời chồng nhưng đã ly hôn khoảng 10 năm nay. Sau đó bà Chiến từ quê ở Bến Tre lên TPHCM tìm việc và được vợ chồng ông Ri nhận về làm người giúp việc nhà.

Do bà Chiến có đầu óc làm quản lý nên sau đó ông Ri đã cân nhắc cho bà này kế toán trưởng, thư ký riêng rồi làm Phó giám đốc công ty của mình.

Mới đây, ông Chiến thành lập thêm một công ty nữa và giao cho bà chiến làm Giám đốc. Nhiều chuyến đi công tác của ông Ri đều có bà Chiến đi cùng.

Thường ngày bà Chiến và ông Ri vẫn xưng hô với nhau là "bố, con".

Một người thân cận với gia đình ông Ri cho biết, vì Trang sống gần với ông Ri nhất nên hàng ngày thấy ông Ri đối xử tốt với bà Chiến, Trang không tin mối quan hệ này là "bố, con" mà nghĩ bà này "cặp bồ" rồi dụ dỗ cha mình để chiếm tài sản.

Sau nhiều lần thể hiện thái độ không có kết quả, Trang đã quyết định thuê người sát hại bà Chiến với giá khoảng 100 triệu đồng.

Hiện trường vụ án

Khi ông Ri bị bỏng nặng, Trang có tới bệnh viện nhưng có những biểu hiện khả nghi.

Ngày ông Ri tử vong, Trang cũng chạy đôn, chạy đáo lo làm tang cho cha. Tuy nhiên theo một số người dự đám tang, Trang hầu như không rơi một giọt nước mắt trước cái chết của ông Ri.

Những điều khả nghi này đều được các trinh sát theo dõi, ghi nhận. Từ những thông tin thu thập được, Trang trở thành đối tượng nghi vấn quan trọng của vụ án.

Cùng với những điểm bất nhất giữa lời khai của Cai Văn Chung (35 tuổi) - tài xế riêng của ông Ri và những dấu vết thu được từ hiện trường, cơ quan điều tra càng có thêm cơ sở để nhận định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình ông Ri.

Cuối cùng cơ quan công an đã bắt giữ Trang, Chung và 4 đối tượng quê Bến Tre được Trang nhờ Chung thuê để sát hại bà Chiến, khiến ông Ri cũng trở thành nạn nhân.

Liên quan tới vụ việc này, tối 18/10 Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an, cho biết: Do vụ án có tính chất nghiêm trọng của vụ án, các nghi can gây án ở nhiều địa phương khác nhau nên Công an tỉnh Hậu Giang đã bàn giao vụ án để Bộ Công an trực tiếp mở rộng điều tra.

Sáng 19/10 Công an tỉnh Hậu Giang cũng sẽ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thức về quá trình điều tra vụ án này.

Hoàng Hùng