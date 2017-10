Hội đồng giải thưởng Nobel của Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn học 2017 thuộc về nhà văn Kazuo Ishiguro mang quốc tịch Anh, vào lúc 18 giờ ngày 5-10 (theo giờ Việt Nam).

Ông Kazuo Ishiguro sinh năm 1954 tại Nagasaki, Nhật Bản. Những tiểu thuyết của ông mang lại cảm xúc tuyệt vời, "khám phá những sâu thẳm huyền bí kết nối với thế giới". Một số tác phẩm nổi tiếng của ông gồm Never let me go (Mãi đừng xa tôi), The Remains of the Day (tạm dịch Điều còn lại trong ngày).

Bìa sách một tác phẩm của nhà văn Kazuo Ishiguro

Bắt đầu được trao từ năm 1901 đến nay, Giải Nobel Văn học đến nay được trao 109 lần nhưng có đến 113 tác giả nhận giải do có 4 lần hai người đồng đoạt giải.

Cho tới thời điểm này, chỉ mới có 14 nữ văn sĩ đoạt Nobel văn học.

Năm ngoái, giải Nobel Văn học đã thuộc về nhà biên kịch, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ Bob Dylan vì đã tạo ra "những biểu đạt thi ca mới trong âm nhạc truyền thống của Mỹ.Dylan, 75 tuổi, là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tới nền âm nhạc nói riêng và văn hóa thế giới nói chung trong nhiều thập kỷ gần đây.

Giải Nobel Văn học là giải thứ 4 được công bố trong mùa Nobel năm nay.

Tiếp sau giải Nobel Văn học, giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào ngày 6-10.

Giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 9-10.

Phần thưởng cho các giải Nobel năm nay là 9 triệu krona Thụy Điển (tương đương 1,1 triệu USD).

Lễ trao các giải Nobel 2017 sẽ được tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 10-12 để tưởng nhớ ngày mất của Alfred Nobel.

Riêng giải Nobel Hòa bình sẽ do Na Uy trao tặng.

PHAN ANH