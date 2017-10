Quen nữ sinh lớp 9 qua mạng xã hội, nam thanh niên có gia đình ở Bình Dương đã dụ dỗ bé gái bỏ nhà. Anh ta 2 lần 'quan hệ' với nữ sinh 14 tuổi.

Nhóm hiệp sĩ Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng vừa chuyển giao nghi phạm Tô Văn C. (24 tuổi, quê Trà Vinh) cho Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi "làm chuyện người lớn" với nữ sinh học lớp 9.

Trước đó, ngày 21/10, gia đình bé gái tên V. (sinh năm 2003, học lớp 9 ở Trà Vinh) đã nhờ nhóm hiệp sĩ Bình Dương tìm kiếm nữ sinh vì em bỏ nhà đi 2 ngày không về. Gia đình nghi ngờ bé gái đang có mặt tại Bình Dương, bị người khác dụ dỗ bỏ trốn.

Nhóm hiệp sĩ Bình Dương tìm thấy nữ sinh V.

Từ thông tin gia đình cung cấp, nhóm hiệp sĩ đã chia nhau tìm kiếm. Sáng 22/10, các hiệp sĩ nghi vấn nữ sinh V. đang ở xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Gần trưa cùng ngày, nhóm hiệp sĩ tìm thấy V. ở khu vực nói trên.

Thời điểm này, V. nói đang ở với một thanh niên có gia đình. Nam thanh niên hứa giúp đỡ nữ sinh tìm kiếm chỗ ở, chỗ làm. Thanh niên này còn 2 lần "làm chuyện người lớn" đối với V.

Nhóm hiệp sĩ sau đó đà mời C. về cơ quan công an làm việc. Tại đây, anh ta khai quen V. qua mạng xã hội. Sau đó, C. dụ dỗ V. đến Bình Dương và 2 lần quan hệ tình dục với bé.