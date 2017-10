Nhóm 5 thanh niên gốc Bắc đã bắt giữ, đánh đập nạn nhân vì tình nghi Tâm lấy trộm chiếc xe gắn máy.

Công an quận Tân Bình đang tạm giữ 5 nghi phạm, trong đó có 4 người quê Hải Phòng để điều tra, xử lý về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, giữa đêm 9/10 anh Nam (ngụ quận Tân Bình) đến Công an phường 15, quận Tân Bình trình báo về việc 1 nhóm người bắt giữ, đánh đập cháu anh tên Tâm (15 tuổi, quê Bạc Liêu) ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15.

Theo anh Nam khi nghe thông tin Tâm bị bắt giữ, anh đến địa chỉ trên thì phát hiện cháu đang bị ép ngồi trong nhà, xung quanh có 5 thanh niên bao vây. Thậm chí có 1 trong số 5 thanh niên đã dùng tay đánh vào mặt, đầu Tâm. Anh cố giải cứu nạn nhân nhưng bất thành nên tìm đến công an trình báo.

Công an phường xuống địa chỉ trên để kiểm tra. Tại đây nhóm 5 thanh niên đã giữ người đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an là về phường giải quyết. Lực lượng trinh sát của Công an quận Tân Bình có mặt lúc 2h30 sáng 10/10 đã đưa 5 người này về làm rõ.

Theo điều tra sơ bộ của công an và khai báo, tối 9/10 Tâm có đến đây để giao bình nước. Tuy nhiên vì phát hiện là mang nhầm loại nên quay về cửa hàng để đổi lại.

Tại địa chỉ trên đang có nhóm 5 thanh niên ngồi nhậu. Vì phát hiện mất chiếc xe gắn máy và nghi ngờ Tâm lấy trộm nên nhóm thanh niên tìm đến tận cửa hàng để gây sức ép, đưa người này về nhằm đánh đập, tra hỏi…

Bước đầu, 5 thanh niên đã thừa nhận hành vi gây ra. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

* Tên một số nhân vật trong bài đã đổi.