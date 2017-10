Khi cảnh sát đến hiện trường, Kiên yêu cầu được cung cấp ôtô và tài xế để bỏ trốn cùng con tin. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị bắt và con tin được giải cứu an toàn sau đó.

Nghi phạm Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Kon Tum

Ngày 6/10, Công an tỉnh Kon Tum cho biết Công an huyện Ngọc Hồi vừa phối hợp cùng Công an huyện Đăk Glei giải cứu thành công nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin gây xôn xao dư luận tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Vũ Kiên (28 tuổi, trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi), để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc con tin.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng 4/10, sau khi dùng ma túy đá, Kiên cầm dao xông vào nhà chị Nguyễn Thu Hằng (40 tuổi,cùng trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) khống chế, đe dọa tính mạng chị Hằng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Ngọc Hồi ngay lập tức có mặt xử lý vụ việc. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Kiên yêu cầu được hỗ trợ ôtô và tài xế để bỏ trốn.

Để đảm bảo an toàn cho con tin, mọi điều kiện của Kiên đều được chấp thuận. Sau đó nghi phạm tiếp tục khống chế chị Hằng lên xe và yêu cầu tài xế đi lòng vòng tại địa bàn Ngọc Hồi.

Nghi phạm Kiên dùng dao khống chế chị Hằng. Ảnh: Công an Kon Tum

Tiếp đến, Kiên yêu cầu tài xế chở đối tượng và con tin đi theo đường Hồ Chí Minh hướng ra Đà Nẵng. Nhận định tình hình, Công an huyện Ngọc Hồi đã phối hợp với Công an huyện Đăk Glei lập kế hoạch tổ chức vây bắt.

Đến 13h cùng ngày, xe chở đối tượng và con tin tiến vào trụ sở Công an huyện Đăk Glei. Kiên xuống xe dùng dao nhọn kề vào cổ uy hiếp con tin và bước lên bậc thang tiền sảnh trụ sở Công an huyện Đăk Glei. Lợi dụng sơ hở của Kiên, ngay lập tức tổ vây bắt đã khống chế và bắt giữ thanh niên này, giải cứu con tin an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, Kiên khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy đá. Vào thời điểm gây ra vụ việc, nghi phạm vừa dùng ma túy xong nên bị ảo giác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Zing.vn