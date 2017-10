Khoảng cách giữa giá vàng trong nước với thế giới hiện là 1,8 triệu đồng/lượng...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang do thiếu thông tin tác động, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay giữ lình xình quanh ngưỡng 36,5 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng tăng nhẹ.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,41 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,49 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 60.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,34 triệu đồng/lượng và 36,54 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng biến động không rõ xu hướng trong biên độ khá hẹp từ 36,4-36,6 triệu đồng/lượng. Mức đáy của hơn 1 tháng được thiết lập vào đầu tuần, khi giá vàng miếng bán ra giảm về 36,4 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước đứng giá khi giá vàng thế giới chuyển từ giảm mạnh trong tuần trước sang chững dần lại trong tuần này. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước với thế giới hiện là 1,8 triệu đồng/lượng, với giá vàng trong nước đứng cao hơn.

Chênh lệch giá đang giữ vai trò như một “vùng đệm” giữa giá vàng trong nước và thế giới. “Vùng đệm” có xu hướng giãn ra khi giá vàng thế giới giảm và co hẹp lại khi giá vàng thế giới tăng. Do có “vùng đệm”, giá vàng trong nước giữ được độ ổn định cao hơn so với thế giới, nhưng cũng chính vì thế mà vàng miếng trở nên kém hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư trong năm nay.

Trên thị trường quốc tế, sự thiếu vắng các nhân tố tác động rõ rệt đang khiến giá vàng “vật vờ” quanh ngưỡng 1.270 USD/oz mấy ngày gần đây, sau khi lên gần 1.360 USD/oz cách đây 1 tháng.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay giảm 6,8 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,5%, còn 1.268,8 USD/oz. Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 1 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, còn 1.267,8 USD/oz.

Căng thẳng địa chính trị tạm lắng khiến giới đầu tư giảm nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro. Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm khiến họ càng hứng thú với cổ phiếu. Cùng với đó, xu hướng mạnh lên của đồng USD thời gian gần đây và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 12 càng gia tăng áp lực mất giá đối với vàng.

Tuy nhiên, tất cả những nhân tố này hiện đều không đủ mạnh để đẩy giá vàng giảm xuống ngưỡng sâu hơn. Theo các nhà phân tích vùng 1.270 USD/oz đang là một ngưỡng hỗ trợ mạnh đối với giá kim loại quý này.

Ngoài ra, giá vàng còn chững lại do các nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD có lúc vượt 94 điểm trong phiên sáng nay, từ mức hơn 93 điểm vào đầu tuần.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.725 đồng (mua vào) và 22.745 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với cách đây 2 ngày, tiếp tục duy trì xu hướng ổn định. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết cũng tăng 5 đồng, lên mức 22.695 đồng và 22.765 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Diệp Vũ