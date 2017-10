Thông tin từ TCty Đường sắt Việt Nam, trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 đã có đã có 24.586 vé tàu tết được bán thành công; trong đó hơn 9.846 vé được bán tại ga; còn lại là lượng vé mua online và các hình thức khác…

Đây là số liệu cập nhật đến 17h30 chiều 15/10, ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết. Trong số đó, số lượng vé tạm giữ chỗ chờ thanh toán là hơn 61.236 vé, tương đương hơn 28.580 mã đặt chỗ…

Tại Ga Sài Gòn, công tác bán vé diễn ra trật tự dù lượng khách về ga rất đông. Tính đến 16h00 ngày 15/10, CTCP Vận tải ĐS Sài Gòn đã có 75.635 chỗ đặt thành công, xuất được 19.764 vé. Do ngày mở đầu bán vé trùng ngày chủ nhật nên lượng khách đến ga mua vé đông hơn mọi năm. Tuy nhiên, do đã chủ động phân bổ số thứ tự (hành khách đăng ký số thứ tự qua tin nhắn) với 1.000 số mỗi ngày và chia 500 số cho mỗi buổi sáng, chiều nên tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo. Hiện, CTCP VTĐS Sài Gòn đã phát 2.914 số thứ tự xếp hàng qua tin nhắn SMS.

Để phục vụ công tác bán vé tàu Tết, CTCP vận tải ĐS Sài Gòn đã phối hợp với các đơn vị liên quan như FPT, VN Post, ngân hàng VIB thành lập tổ chỉ đạo chốt trực tại ga Sài Gòn từ sáng ngày 15/10/2017 để hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng trong công tác đặt chỗ, thanh toán tiền và in vé.

Tại Ga Hà Nội, công tác phục vụ bán vé diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng khách đến ga Hà Nội chưa nhiều bởi nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp trước Tết chủ yếu từ phía Nam ra phía Bắc và thường mua luôn vé khứ hồi; còn chiều từ Hà Nội vào phải sát Tết hoặc sau Tết, lượng khách đi tàu mới tăng cao.

TCty ĐSVN cho biết, trong ngày đầu bán vé tàu Tết đã không xảy ra sự cố về đường truyền, về thanh toán trực tuyến và trả sau, đảm bảo an ninh trật tự tại các ga và an toàn hành khách.

Trong các ngày tới TCty ĐSVN sẽ tiếp tục bán vé phục vụ khách hàng đi lại trong dịp Tết theo đúng kế hoạch. Khách hàng có nhu cầu mua vé có thể chọn các hình thức mua vé tại ga, mua vé tại các điểm bán vé thuộc TCty ĐSVN, mua vé qua website www.dsvn.vn thanh toán tiền online in vé tại nhà, thanh toán tiền tại các bưu cục thuộc hệ thống VN Post, các điểm giao dịch thuộc ngân hàng Quốc tế VIB.

TCty ĐSVN cũng lưu ý, hành khách cần lưu giữ và nhớ mã đặt chỗ, mã vé của mình để ngành Đường sắt hỗ trợ tra cứu xác minh việc hành khách đã mua vé tàu khi cần thiết.

Thanh Thanh