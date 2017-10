Nhiều cô gái ăn mặc hở hang, thanh niên không mặc áo đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc đinh tai trong nhà hàng Happy hốt hoảng tháo chạy khi thấy cảnh sát ập vào.

Clip: Gần 100 nam nữ “thác loạn” trong karaoke “chui” giữa Sài Gòn

5h sáng 7.10, gần 100 công an thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC46) Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 5 ập vào kiểm tra nhà hang Happy số 139 Nguyễn Văn Cừ (phường 2, quận 5).

Tại thời điểm kiểm tra nhiều cô gái ăn mặc hở hang, thanh niên không mặc áo, xăm trổ đầy mình đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc đinh tai trong các phòng karaoke hốt hoảng tháo chạy nhưng bị cảnh sát chốt chặn.

Tại 8 phòng karaoke cảnh sát phát hiện nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Có gần 100 nam thanh, nữ tú có mặt trong nhà hàng được yêu cầu đi xét nghiệm ma túy để tiếp tục xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử lý nhà hàng Happy về hành vi kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định, giữ xe lấn chiếm lòng lề đường…

