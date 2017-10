6 tháng yêu nhau, cô nhận được 30, 40 món quà, mỗi món có giá trị trên dưới 1 triệu đồng.

“Đến hẹn lại lên”, mỗi dịp lễ đặc biệt như 20/10 chuyện quà cáp giữa các đôi tình nhân lại trở thành câu chuyện đáng bàn.

Mới đây, trên một diễn đàn tâm sự, một cô gái chia sẻ nỗi tủi thân, chạnh lòng khi bị người yêu giàu có, lương tháng 80 đến 90 triệu, đi SH, ô tô, có nhà chung cư 1 tỷ nhưng tặng quà lìu tìu. Thế nhưng, cái "lìu tìu” mà cô gái kể khiến người nghe phải hoảng hồn.

Cô gái đang là nữ sinh năm 3 của một trường ĐH, tự nhận mình là người xinh xắn, cao ráo, từng tham gia cuộc thi hoa khôi của của trường. Người yêu cô gia cảnh nghèo nàn nhưng lại tự lập, mỗi tháng kiếm được 80, 90 triệu tiền lương, tự mua nhà to, xe xịn.

Điều khiến cô không hài lòng nhất là cách tặng quà của bạn trai. Trong 6 tháng yêu nhau, bạn trai cô chỉ tặng 30 đến 40 món quà, trong đó món quà lớn nhất cũng chỉ trị giá 2,5 triệu, còn lại đều trên dưới 1 triệu. Đặc biệt, món quà cô nhận được từ bạn trai nhân dịp 20/10 chỉ là chiếc đồng hồ giá 1,6 triệu.

Cô tính toán: “Tính ra mỗi ngày anh phải kiếm được 2 đến 3 triệu, vậy mà toàn bộ số quà trong 6 tháng qua nhân lên không bằng 1 tháng lương của anh”. Đó cũng là lý do vì sao, nửa năm yêu nhau cô chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay và hôn.

Lời ca thán về chuyện quà cáp của cô nữ sinh năm 3 không nhận được bất cứ sự đồng cảm nào, ngược lại, thu về vô số “gạch đá” của dân mạng.

Nhiều người phải thừa nhận đã “cạn lời” trước trường hợp này, một số khác chỉ trích cô gái thực dụng và nói năng thiếu suy nghĩ.

“Trời má, quà 20/10 là chiếc đồng hồ 1,6 triệu mà còn chê ít, tính kiếm chồng đại gia để được tặng xe hơi luôn à? Cho mình xin địa chỉ của người yêu bạn đi, làm đàn ông mà thế này là không được. Để mình khuyên cho, khuyên anh ta bỏ bạn đi, tìm người xứng với anh ta hơn”, nick name Phong Trần viết.

"Có anh chị nào cảm thấy người yêu tặng mình quà rất lìu tìu không?

Người yêu em là cựu sinh viên NEU, anh ấy sinh năm 92 em còn chẳng quan tâm khóa nào, chỉ biết anh ấy học NEU ra. Em được mọi người đánh giá là xinh xắn, cao ráo, em cũng có thi cuộc thi hoa khôi của trường nhưng chỉ được 1 giải nhỏ, có cơ cấu hết rồi nên đành chịu thôi. Anh người yêu em tán em được nửa năm rồi, em đang là sinh viên năm 3 trường khác.

Lúc tán em thì anh ấy đã đi SH rồi, ngoài ra còn đi ô tô con Cruze gì gì đó em cũng chẳng biết nhưng mới cứng. Anh ấy bảo là tự làm ra vì nhà cũng không giàu có gì, em xác nhận là nhà không giàu có gì, giờ 1 tháng đi làm cũng kiếm khoảng 80-90 triệu.

Nghe cũng giỏi, mua được 1 căn nhà chung cư hơn 1 tỷ nhưng vẫn phải trả nợ ngân hàng 1 ít nữa... đại loại thì em thấy như anh ấy cũng giỏi.

Chỉ có điều là em thấy anh ấy đi làm 80-90 triệu 1 tháng mà từ lúc yêu nhau đến giờ em thấy anh ấy tặng quà cứ lìu tìu kiểu gì ấy. Người ta làm 80-90 triệu/1 tháng chia ra mỗi ngày phải được 2 đến 3 triệu. Vậy mà 1 tháng mới có 2,3 ngày kỉ niệm anh ấy tặng em nào là quần áo có 300-400k. Thỏi son có 1 triệu, mỹ phẩm cũng 1 triệu, cái đồng hồ có 1 triệu 4.

Có những hôm chỉ tặng hoa không, rồi có hôm chỉ đưa đi ăn... từ lúc yêu tới giờ khoảng 6 tháng mà em tính ra 30, 40 món quà anh ấy tặng toàn có 1,2 triệu là cùng, có mỗi đôi giày 2 triệu 5. Nhân lên thì còn chẳng bằng 1 tháng đi làm của anh ấy.

Em thấy đầy đứa bạn em, yêu người còn chẳng có ô tô đc tặng quà lớn hơn nhiều. Thế nên em với anh ấy mặc dù yêu nhau, em chỉ dừng lại ở mức nắm tay với ôm thôi chưa cho hôn...

Anh chị có bao giờ nghĩ kiểu nó không xứng tầm không? Kiểu là đi ô tô thì thà ít quà cũng được nhưng quà nên to ấy... thế nó mới xứng tầm. Nhiều tiền mà lìu tìu như này liệu sau này lấy nhau về, chẳng may có lấy nhau về nhé thì cũng lìu tìu rồi chắt chiu với vợ con không? Là em em vẫn thấy lìu tìu, dù gì cũng phải quà to để thể hiện tấm lòng chứ.

20/10 tự dưng thấy tặng cái đồng hồ có 1 triệu 6 thấy quá kém. Mình là con gái, mình còn sinh viên, còn xinh đẹp, mình có quyền, sao phải khổ nhỉ, tuổi thanh xuân của mình sao lại phải uổng phí thế?

