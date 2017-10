Thanh niên 9X thường thuê xe ôm đến những đoạn đường vắng rồi dùng hung khí khống chế nạn nhân để cướp xe.

Tối 13/10 công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Ngô Văn Tuấn (20 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, tin tức trên báo Dân trí.

Thông tin ban đầu về vụ việc được đăng tải trên báo Công an TP. Hồ Chí Minh như sau, khoảng 15h, ngày 13/10, Tuấn nhờ ông Nguyễn Thành Công (62 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) chở về phường 9, TP Mỹ Tho.

Ngô Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: báo Dân trí

Khi ông Công chở Tuấn đến đoạn đường vắng, bất ngờ Tuấn ở phía sau dùng hung khí khống chế cướp xe mô tô BKS: 63F9-7849 và tiền trong người ông Công rồi tẩu thoát.

Cướp được xe Tuấn đem gửi ở 1 bãi giữ xe trên đường Trưng Trắc, thuộc phường 1, TP Mỹ Tho. Khi tên Tuấn vừa quay về nhà trọ ở ấp 1 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho thì bị các trinh sát bắt giữ.

Cơ quan công an cũng làm rõ, với thủ đoạn tương tự, thanh niên này đã gây ra nhiều vụ cướp xe. Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra mở rộng, ai là nạn nhân của tên Tuấn hãy đến công an TP Mỹ Tho để cung cấp thông tin.

Vũ Hạnh (T/h)

