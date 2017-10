Việt Anh thường dùng thủ đoạn mượn điện thoại của nạn nhân để hỏi đường, sau đó chuồn mất. Năm 15 tuổi, nam thanh niên này đã phải vào trường giáo dưỡng để cải tạo.

Ngày 20/10, thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Việt Anh (24 tuổi, ở quận Đống Đa).

Nguyễn Việt Anh đã đầu thú tại cơ quan công an sau khi gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào những người sử dụng các loại điện thoại đắt tiền như iPhone và OPPO.

Nguyễn Việt Anh nhắm đến lái xe taxi sử dụng điện thoại đắt tiềnđể gây án.

Vờ mượn điện thoại rồi… vù

Trong quá trình điều tra hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Anh, Công an quận Đống Đa được biết ngày 8/5, nam thanh niên này nhờ một người bạn quen qua mạng chở đi dự sinh nhật. Đêm hôm đó, anh bạn nhà ở Hà Nội đã đến điểm hẹn đón bạn đi dự sinh nhật. Do biết anh này có chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen mới mua, Việt Anh đã rắp tâm chiếm đoạt.

Khi anh bạn chở đến khu vực ngõ Hồ Bãi Cát, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Việt Anh lấy lý do không có điện thoại di động nên hỏi mượn điện thoại gọi cho bạn, chỉ địa điểm tổ chức sinh nhật. Thực chất, đây là cái cớ để tạo sơ hở rồi chiếm đoạt tài sản.

Người bạn này không chút nghi ngờ, đã đưa điện thoại cho Việt Anh. Khi cầm điện thoại, anh ta bảo bạn chờ rồi đi bộ vào trong ngõ Hồ Bãi Cát, sau đó bỏ chạy sang ngõ Chợ Khâm Thiên tẩu thoát.

Hơn 3 tháng sau, Nguyễn Việt Anh lại gây ra 1 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khác với thủ đoạn tương tự và nạn nhân của vụ này là một lái xe taxi.

18h hôm đó, anh ta thuê taxi hãng tài xế ở Hà Nội lái, chở từ phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội về khu vực phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai với lý do tìm nhà người quen. Thấy anh tài xế đang sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

21h cùng ngày, anh ta yêu cầu lái xe taxi chở về đầu ngõ 8, phố Phương Mai, quận Đống Đa. Tại đây, Việt Anh bảo lái xe cho mượn điện thoại để gọi cho bạn ra đưa tiền. Khi đưa điện thoại, Nguyễn Việt Anh vờ xuống xe bấm số điện thoại rồi đi nhanh vào ngõ 8, phố Phương Mai, chạy sang ngõ 6 cùng phố này để tẩu thoát.

Biết anh bạn ở Hà Nội, một người quen cũ có chiếc điện thoại di động iPhone 6, Nguyễn Việt Anh đã rủ anh đi chơi đêm, rồi nhờ chở về nhà bạn ở đường Đê La Thành.

Khi anh này chở đến đầu ngõ 241 Đê La Thành, Việt Anh bảo anh này dừng xe và mượn điện thoại gọi cho người quen. Cầm được điện thoại, anh ta đi nhanh vào ngõ rồi bỏ chạy sang xóm Rặng Nhãn, đường Đê La Thành rồi biến mất.

Cảnh giác với loại bạn… đểu

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cho biết ngoài 4 nạn nhân trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Việt Anh gây ra, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ 3 người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án và đây đều là những trường hợp đã tiêu thụ những chiếc điện thoại do Nguyễn Việt Anh lừa đảo mà có.

Theo chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, trong quá trình điều tra, công an còn được biết trưa 1/10, Nguyễn Việt Anh đã hẹn một người bạn thân ở Hà Nội đến một quán cà phê ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa để… nói chuyện với lý do lâu ngày không gặp mặt tâm sự.

Sau đó, Nguyễn Việt Anh đã nhờ anh này chở về ngõ Quan Thổ 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Tại đây, anh ta lại mượn chiếc điện thoại iPhone 6, vờ gọi điện thoại cho bạn rồi bỏ chạy ra phố Tôn Đức Thắng tẩu thoát.

Toàn bộ những chiếc điện thoại lừa đảo chiếm đoạt được, Nguyễn Việt Anh đều mang đến những cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại cao cấp ở các quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hoàng Mai bán lấy tiền ăn tiêu.

“Nguyễn Việt Anh từng có 3 tiền án. Hộ khẩu tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, nhưng anh ta không có nơi ở cố định. Ngày 31/3/2008, bị TAND quận Đống Đa xử 24 tháng tù và đi cải tạo tại Trường Giáo dưỡng số 2 TP Hà Nội (thời điểm đó Việt Anh mới 15 tuổi) với tội Cướp tài sản.

Ngày 15/3/2012, TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt 14 tháng tù giam với tội Trộm cắp tài sản và đến ngày 11/8/2015, bị TAND quận Đống Đa xử phạt tù can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/4, Nguyễn Việt Anh mãn hạn tù và tiếp tục gây ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, thượng tá Đỗ Xuân Tiến liệt kê.