Sau trận chung kết Thượng Hải Masters 2017, Nadal đã trải qua thất bại thứ 5 liên tiếp trước Federer và nguy cơ 'Bò tót' người Tây Ban Nha bị đại kình địch đến từ Thụy Sĩ truất ngôi số 1 thế giới khi kết thúc mùa giải năm nay là không hề nhỏ.

Roger Federer thật sự cho thấy đẳng cấp “gừng càng già càng cay” khi chỉ mất 72 phút để hạ Rafael Nadal 6-4, 6-3 và đăng quang Thượng Hải Masters vừa qua.

Federer cho Nadal nếm trái đắng ở chung kết Thượng Hải Masters năm nay

Đó đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của “Tàu tốc hành” trước đại kình địch sau 4 lần hạ gục Rafa ở Basel Open năm 2015 và 3 giải đấu trong năm nay ở Australian Open, Indian Wells và Miami.

Hiện tại, trên BXH ATP, dù Nadal vẫn giữ được vị trí số 1 thế giới với 10.465 điểm nhưng tay vợt 31 tuổi người Tây Ban Nha đã bị người đang xếp thứ 2 là chính Federer (8.505 điểm) thu hẹp khoảng cách xuống còn 1.960 điểm.

Khoảng cách gần bằng việc vô địch một giải Grand Slam (2.000 điểm) đó tưởng chừng là điều khó san lấp khi bản thân FedEx cũng phát biểu rằng anh không quan tâm việc có giành lại được ngôi số 1 thế giới khi kết thúc năm 2017 từ tay Nadal được hay không.

Nhưng sự thật, “Tàu tốc hành” thừa sức làm nên cuộc lật đổ kỳ vĩ nhất lịch sử tennis thế giới với nhiều lí do:

Thứ nhất, Nadal và Federer cùng tham dự 3 giải đấu cuối năm là Basel Open (500 điểm), Paris Masters (1.000 điểm) và ATP Finals (1.500 điểm) và do năm ngoái họ đều phải nghỉ thi đấu sớm vì chấn thương trước khi dự các giải này nên năm nay họ không phải bảo vệ bất kỳ điểm nào.

Cơ hội để Nadal và Federer giành tối đa 3000 điểm trên BXH ATP là chia đều. Nhưng thực chất, Federer mới có lợi thế lớn hơn nhiều so với đại kình địch vì cả 3 giải đấu ở quê nhà Basel, Paris hay London, “Tàu tốc hành” đều được chơi trên mặt sân cứng trong nhà sở trường.

Khi chơi trên mặt sân này, tốc độ bay của bóng sẽ nhanh hơn nhiều so với khi đánh ngoài trời và do đó, các cú giao bóng hay lối chơi tấn công của FedEx đương nhiên có lợi hơn nhiều so với Nadal – người thường chỉ có sở trường đánh sân đất nện, bóng nảy chậm và phát huy tốt ưu thế điều bóng topspin hoặc đua bóng bền.

Ở chung kết Thượng Hải Masters vừa qua, khi trời mưa, BTC đã phải đóng mái che sân đấu chính mang hình 8 cánh hoa mộc lan lại và nó trở thành mặt sân cứng trong nhà kín, góp phần trợ giúp cho chiến thắng chóng vánh của Federer trước Nadal.

Một điểm đáng chú ý nữa là Nadal chưa từng vô địch bất kỳ giải đấu nào trong số ATP 500 Basel Open, Paris Masters hay ATP Finals, trong khi đó Federer lại rất có duyên đăng qua ở 3 giải đấu “indoor” trên sân cứng này.

Cụ thể, huyền thoại sống đã 36 tuổi người Thụy Sĩ đang giữ kỉ lục vô địch Basel Open đến 7 lần (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 và 2015), 1 lần đăng quang ở Paris Masters (2011). Fededer cũng đang giữ luôn kỉ lục 6 lần vô địch ATP Finals (cả khi giải đấu này còn có tên cũ Masters Cup) (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 và 2011).

"Tàu tốc hành" rất có duyên vô địch ATP Finals - giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm

Thứ hai là tinh thần hoàn toàn thoải mái sau chuỗi 5 trận toàn thắng khi đối đầu Nadal cũng có thể giúp Federer tự tin hướng đến việc thâu tóm cả 3 danh hiệu họ tranh tài cuối năm.

Thứ ba, về lối chơi hiện tại, rõ ràng, ở tuổi 36, Federer đã thích ứng quá tốt và không còn bị ngợp khi đối đầu “khắc tinh” Nadal.

Việc đổi sang cây vợt RF97 giúp FedEx tự tin giao và trả giao bóng sớm, những tình huống tấn công bung trái một tay cũng đã cải thiện đáng kể dưới thời HLV Ivan Ljubicic khiến cho Nadal không thể mãi ép trái hay kéo Federer vào những tình huống bóng bền, đánh topspin hoặc passing shot nhiều như trước nữa.

Kịch hay còn ở phía sau. Nadal trẻ hơn Federer đến 5 tuổi nhưng khi bước vào tranh tài ở 3 giải đấu sân cứng cuối năm và cả đua ngôi số 1 khi kết thúc mùa giải này, “Tàu tốc hành” mới thật sự chiếm thế thượng phong.

