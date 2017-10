Phần 9 của bom tấn tốc độ ăn khách "Fast and Furious" đột ngột bị lùi ngày phát hành hơn một năm không rõ lý do.

Theo tờ Variety, hãng Universal Pictures vừa thông báo dời ngày phát hành Fast and Furious 9 trễ hơn kế hoạch một năm. Tức bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 10/4/2020 thay vì 19/4/2019 như dự kiến.

Cả hai lịch chiếu đều trùng vào tuần lễ Phục sinh nhưng cách nhau hơn một năm. Nhiều fan tỏ ý không hài lòng vì như vậy họ phải chờ đợi gần 3 năm mới được xem phần tiếp theo.

Hãng Universal từ chối tiết lộ lý do về sự thay đổi này. Hiện tại chiếc ghế đạo diễn cho phần 9 vẫn còn trống. Trước đó, đạo diễn F. Gary Gray là người chỉ đạo phần 8. Vị đạo diễn người da màu cho biết anh vẫn đang cân nhắc và chưa thể đưa ra quyết định có bắt tay làm phần tiếp theo hay không.

Fast and Furious 9 bị dời lại một năm nhưng không rõ lý do.

Do ngày ra mắt của "con cưng" Fast and Furious thay đổi, hãng Universal đành phải đẩy ngày phát hành phim hoạt hình Trolls 2 lên sớm hơn dự định hai tháng, cụ thể từ 10/4/2020 sang ngày 14/2/2020.

Ngoài ra, phần phim thứ 10 và cũng là phần khép lại thương hiệu Fast and Furious được lên lịch ra mắt vào năm 2021. Nhiều khả năng phần phim cuối cùng sẽ bị dời lịch lại một năm.

Các ngôi sao của thương hiệu phim tốc độ này như Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez đã xác nhận sẽ quay trở lại trong phần tiếp theo. Tuy nhiên, "The Rock" Dwayne Johnson lại đang tập trung cho bộ phim riêng về nhân vật Hobbs của mình.

Fast 8 thu về hơn 1,2 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Trước đó, nam diễn viên Tyrese Gibson từng tỏ ý không hài lòng việc The Rock chỉ dồn sức vào bộ phim ăn theo từ loạt Fast and Furious xoay quanh hai nhân vật Hobbs của anh và Deckard Shaw của Jason Statham thay vì ưu tiên cho bộ phim chung là phần 9 sắp tới.

Loạt phim hành động tốc độ Fast and Furious hiện là thương hiệu thành công nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ. Với 8 phần phim, kể từ năm 2001 đến nay, thương hiệu này đã đem về cho hãng phim Universal tổng cộng hơn 5 tỷ USD.

Phần 8 mang tên The Fate of the Furious trình làng đầu năm nay cũng mang đến thành công vang dội cho series khi thu về 1,2 tỷ USD trên toàn thế giới. Bộ phim xếp vị trí thứ hai trong danh sách phim có doanh thu cao nhất năm 2017, sau bom tấn của Disney là Beauty and the Beast.

Phương Linh