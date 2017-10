Không chỉ vậy, đứng chung sân khấu cùng huyền thoại người Hà Lan sẽ là một cái tên đình đám khác của âm nhạc điện tử thế giới - DJ/ Producer R3hab.

Sau một thời gian dài “rần rần” trên các trang mạng xã hội, thì cuối cùng các raver Việt Nam cũng có câu trả lời: Huyền thoại thế giới Tiesto sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 9/12. Đây là một tin vui lớn dành cho các fan EDM, không chỉ vì Tiësto là “huyền thoại của các huyền thoại”, là người có đóng góp vô cùng to lớn tới nền âm nhạc điện tử thế giới, mà anh còn là người thầy của những DJ/ Producer hàng đầu thế giới như Hardwell, Martin Garrix…

Tiesto sẽ tới Hà Nội vào ngày 9/12 tới.

Với những thành tựu trải dài, song hành cùng quá trình phát triển của nền âm nhạc điện tử, Tiësto tự hào là DJ duy nhất trên thế giới chưa từng rời khỏi Top 5 trên bảng xếp hạng Top DJ Mag kể từ thời điểm 2002. DJ người Hà Lan này đã cống hiến và lưu lại dấu ấn riêng biệt của mình tại rất nhiều quốc gia và lễ hội âm nhạc thế giới. Cho đến tận ngày hôm nay, dù âm nhạc ít nhiều có sự thay đổi, biến hóa đa dạng về thể loại, anh vẫn được trao tặng những giải thưởng uy tín, cũng như luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cả giới chuyên môn và khán giả. Những thành tích đáng chú ý nhất của Tiësto có thể kể đến như Top 1 bảng xếp hạng Top DJ Mag trong 3 năm liền (từ 2002 - 2004) hay giải thưởng Grammy danh giá cho bản mix của ca khúc All of me của John Legend vào năm 2015.

Một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Tiësto, Secrets, với gần 200 triệu lượt xem trên Youtube.

BOOM - một ca khúc được công chúng vô cùng hâm mộ của Tiësto trong thời gian gần đây.

Chưa hết, đứng chung sân khấu với Tiësto sẽ là một tên tuổi hàng đầu thế giới, DJ/ Producer R3hab. Chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như Karate, Strong, Won’t Stop Rocking, Tiger, How We Party… đã 2 năm liền giữ vị trí thứ 21 tại bảng xếp hạng DJ Mag. Trong sự nghiệp của mình, anh từng nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các ngôi sao hàng đầu ngành giải trí như như Lady Gaga, Jennifer Lopez, Calvin Harris, Ne-Yo, Pitbull, Snoop Dogg…

Đứng chung sân khấu cùng Tiësto sẽ là một cái tên đình đám khác của âm nhạc điện tử thế giới, DJ/ Producer R3hab.

Với phong cách trình diễn máu lửa và cuốn hút, R3hab chắc chắn sẽ chinh phục mọi khán giả khó tính nhất tại thủ đô vào tháng 12 tới.

