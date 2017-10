Báo Israel cho biết 1 kẻ quá khích lẻn vào sân và định tấn công tiền vệ Isco Alarcon bằng dao.

Trận vòng loại World Cup cuối cùng giữa Israel và Tây Ban Nha kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về đội khách. Trận đấu diễn ra bình thường cho đến lúc kết thúc khi 6 CĐV xâm nhập vào sân. Một người trong số này tách nhóm và tiếp cận Isco nhưng bị bảo vệ kịp thời ngăn chặn.

Một nhân viên bảo vệ nói với báo chí địa phương: "Chúng tôi sớm nhận thấy cậu thanh niên này giấu con dao trong túi quần". Tờ Times of Israel mô tả: "Một cậu thanh niên chạy thẳng về phía tiền vệ Isco. Cậu ta làm rơi con dao và bị cảnh sát bắt giữ trước khi tiếp cận Isco".

Tờ Marca trích dẫn nguồn tin từ nhân viên an ninh, trùng hợp với những thông tin nêu trên. Tuy nhiên, Giám đốc truyền thông của Liên đoàn bóng đá Israel đã tiếp xúc thẳng với Marca trước khi quả quyết lập luận trên là “hoàn toàn dối trá”.

Liên đoàn bóng đá Israel ngay lập tức phủ nhận cáo buộc. Đồng thời, cơ quan điều hành bóng đá Israel cũng hứa đưa 6 kẻ quá khích ra pháp luật. "Căn cứ trên tất cả thông tin chúng tôi được biết, không hề có đủ bằng cớ để chứng minh CĐV mang con dao vào sân định ám sát cầu thủ. Chúng tôi chuẩn bị khởi kiện cả 6 người. Họ sẽ phải ra hầu toà và đối mặt với hậu quả vì hành vi sai trái".

Có tổng cộng 6 fan Israel vượt qua hàng rào an ninh để xông vào sân cỏ trước khi bị bắt giữ. Người phát ngôn cảnh sát thông báo: "Không có đe doạ an ninh nào cả. Các biện pháp an ninh thông thường của chúng tôi được thực hiện trong và sau trận đấu”.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đang đặt câu hỏi về sự phủ nhận của phía Israel. Liệu rằng có phải do kẻ quá khích là thiếu niên nên Israel lo ngại UEFA sẽ trừng phạt sự cố này.

Hoàng Anh